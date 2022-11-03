Співробітників алтайського заводу "Сибенергомаш" мобілізували, попри бронь. Їх утримують у військовій частині в Омську вже понад місяць. Про це пишуть росЗМІ.

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У Росії триває мобілізація

Мобілізовані надали всі необхідні довідки у військову частину. Їхні родичі написали скарги у всі інстанції та отримали лише відписки.

Повістки працівникам у Барнаулі принесли 24 вересня на завод, а вже 26 вересня їх вивезли з підприємства та відвезли до пункту збору мобілізованих. Через 2 дні їх відправили до військової частини в Омськ. А документи про відстрочку від мобілізації їм підписали на заводі лише за день – 29 вересня.

Наступного тижня ці документи розіслали кожному мобілізованому співробітнику на власний телефон, щоб вони їх показали своєму командуванню, де їм на це відповіли: "Не тицяйте своїми телефонами".

Росіяни й досі отримують повістки

28 вересня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну про завершення так званої "часткової мобілізації". Він запевнив його, що нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують. За його словами:

13 тисяч чоловіків пішли у лави російської армії добровільно. Тобто ці люди добровільно пішли вбивати українців.

82 тисячі мобілізованих після "проходження підготовки" вже на фронті.

218 тисяч проходять навчання на полігонах.

У Кремлі запевняють, що військкомати продовжуватимуть набирати людей – мовляв, будуть брати в армію тільки добровольців та тих, хто хоче проходити службу за контрактом. То ж, фактично, мобілізація може тривати й надалі, просто її називатимуть "хвилею добровольців".

Однак окупанти продовжують скаржитися своїм землякам на ситуацію на фронті. Зокрема вони розповідають про те, як їх обманули. Мобілізованим обіцяли виплачувати близько 200 тисяч рублів. Однак реальність геть інша. Вони отримують 2 – 4 тисячі в місяць.

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