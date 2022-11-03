Сотрудников алтайского завода "Сибэнергомаш" мобилизовали, несмотря на бронь. Их удерживают в воинской части в Омске уже больше месяца. Об этом пишут росСМИ.

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В России продолжается мобилизация

Мобилизированные предоставили все необходимые справки в воинскую часть. Их родственники написали жалобы во все инстанции но получили только отписки.

Повестки работникам в Барнауле принесли 24 сентября на завод, а уже 26 сентября их вывезли с предприятия и отвезли в пункт сбора мобилизованных. Через 2 дня их отправили в воинскую часть в Омск. А документы об отсрочке от мобилизации им подписали на заводе только через день – 29 сентября.

На следующей неделе эти документы разослали каждому мобилизованному сотруднику на собственный телефон, чтобы они их показали своему командованию, где им на это ответили: "Не тыкайте своими телефонами".

Россияне до сих пор получают повестки

28 сентября министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о завершении так называемой "частичной мобилизации". Он заверил его, что якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют. По его словам:

13 тысяч мужчин ушли в ряды российской армии добровольно. То есть, эти люди добровольно пошли убивать украинцев.

82 тысячи мобилизованных после "прохождения подготовки" уже на фронте.

218 тысяч проходят обучение на полигонах.

В Кремле уверяют, что военкоматы будут продолжать набирать людей – мол, будут брать в армию только добровольцев и тех, кто хочет проходить службу по контракту. Так что фактически мобилизация может продолжаться и дальше, просто ее будут называть "волной добровольцев".

Однако оккупанты продолжают жаловаться своим землякам на ситуацию на фронте. В частности, они рассказывают о том, как их обманули. Мобилизированным обещали выплачивать около 200 тысяч рублей. Однако реальность совсем другая. Они получают 2 – 4 тысяч в месяц.

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