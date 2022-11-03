Ба більше, окупанти розчаровані тим, з яким озброєнням вони мають служити. Про це повідомили у британській розвідці.

Важливо Росія втратила понад 7,5 тисяч авто й іншої важкої техніки: що знищили ЗСУ

Росія у жовтні втрачала "по батальйону" техніки за день

Російські солдати, які служать в Україні, розчаровані тим, що вони змушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони описують як алюмінієві банки.

У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

Останніми тижнями Росія вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів Білорусі,

– зауважили у розвідці.

Водночас бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському шляху ведення війни. Втім, збройні сили Росії в Україні наразі відчувають труднощі частково через проблеми з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справних броньованих машин.

Актуальні втрати росіян

Станом на 3 листопада ЗСУ знищили вже 74 тисячі окупантів. Лише за останню добу українські військові ліквідували 740 загарбників.

Втрати окупантів у техніці:

Танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;

артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;

РСЗВ – 390 (+3) одиниць;

засобів ППО – 198 одиниць;

літаків – 277 одиниць;

гелікоптерів – 258 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;

крилатих ракет – 397 одиниць;

кораблів і катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;

спеціальної техніки – 155 (+1) одиниць.

Варте уваги – Росія втратила 6,5 мільйонів доларів у небі над Одещиною: дивіться відео