Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что в момент объявления военного положения, мобилизации в России – Шойгу совсем не участвовал в этих процессах, а назначение Суровикина – было только решением Путина.
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Затем, по словам Клочко, Путин подписал два указа, где всем процессом мобилизации должен руководить Мишустин, а всеми вопросами обеспечения – теперь должны заниматься местные власти.
"И здесь Суровикин на камеру докладывает Шойгу – у меня вопрос, что это такое. Это пока только моя гипотеза и предположение", – говорит специалист.
Также Путин еще никак не прокомментировал "отвод" войск из Херсона. А теперь еще и подозрительные хвастания со стороны Пригожина и Кадырова раздаются в адрес Суровикина.
Поэтому такие действия могут свидетельствовать о том, что в российской политической элите не все в порядке,
– убежден Валерий Клочок.
Почему Путин не комментирует "выход" россиян из Херсона
По словам Валерия Клочко, Путин сейчас в достаточно неудобном положении: как внутренне, так и внешне.
Детальнее о проблемах в российском руководстве: смотрите видео разговора с Валерием Клочком
Возвращаясь к видео – что важного сказали Шойгу и Суровикин: они "продемонстрировали", что есть люди, готовые сохранить жизнь русского солдата. И показательно, что это произошло накануне саммита G20.
Во всей этой ситуации очень естественно выглядит позиция Путина, по мнению специалиста, – о хорошем говорит только он, а о плохом – кто-то другой.
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Проблема России в том, что туда сейчас возвращается очень много "пакетов" с мобилизованными. И количество убитых мобилизованных за последний месяц идет до 30 тысяч.
"Даже для стомиллионного населения России – скрыть это нереально", – резюмирует Валерий Клочок.
ВСУ медленно, но уверенно уничтожают врага на Юге и освобождают земли
- 9 ноября появились первые сообщения о тяжелых боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, граничащую с Херсонской областью. Именно освобождение Снигиревки позволило ВСУ двигаться в сторону Херсона и других населенных пунктов.
- 10 ноября ВСУ подтвердили, что освободили Снигиревку. Поселок был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
- У ВСУ есть возможность продвигаться дальше – на Херсонщину, и уже активно освобождают поселки этой области. В частности, сине-желтые флаги подняли в Киселевке, Борозенском, Станиславе и Павловке.
- Андрей Ермак в своем телеграме рассказал, что "скоро нас ждут хорошие новости", поэтому остается молиться за успехи Сил Обороны и донатить для них.