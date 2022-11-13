Відповідну інформацію повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк 13 листопада. Він також зауважив, що в Росії триває процес деморалізації.

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Коли Росія буде готова до перемовин

"Підтримка війни в Росії стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати", – написав Подоляк.

Радник Андрія Єрмака також додав, що політично та психологічно Росія:

ще не дозріла до справжніх переговорів;

та до виводу військ.

Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська,

– заявив Михайло Подоляк.