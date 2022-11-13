Соответствующую информацию сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк 13 ноября. Он также отметил, что в России идет процесс деморализации.

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Когда Россия будет готова к переговорам

"Поддержка войны в России стремительно летит ко дну. От олигарха до сапожника формируется мнение: "Время заканчивать", – написал Подоляк.

Советник Андрея Ермака также добавил, что политически и психологически Россия:

еще не созрела к настоящим переговорам;

и к выводу войск.

Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска,

– заявил Михаил Подоляк.

Кроме этого заявления у Владимира Зеленского говорили, что вряд ли переговоры с Россией состоятся в ближайшее время. Тогда глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Россия просит переговоров, чтобы выиграть время для перезарядки и усиления своих позиций.

Однако народный депутат предположил, что может представиться возможность возобновления переговоров во второй половине 2023 года. Ведь тогда в России и США начнутся президентские гонки, поэтому:

обе страны постараются демонстрировать больше на политическом уровне;

Путин, который не способный продемонстрировать какие-то военные успехи, может попытаться на дипломатическом фронте что-то демонстрировать своему народу.

Впоследствии Арахамия заметил, что президент Украины четко озвучил условия переговоров. Среди них:

восстановление территориальной целостности;

возмещение причиненного ущерба;

а также наказание всех военных преступников и действенные гарантии, что это не повторится.

Обратите внимание! В начале октября Владимир Зеленский подписал указ, что Украина может сесть за стол переговоров с Россией только при условии, что Владимир Путин не будет управлять страной-агрессором.

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