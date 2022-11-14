Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що 4-тонними вантажівками класу "Камаз" чи "Урал" возити боєприпаси – неймовірно дорого та довго. Тому росіянам потрібно перевозити все залізницею – один класичний воєнний ешелон – 30-50 вагонів.

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За словами Черника, якщо всередині вагон приблизно 50 тон, то у нього може вміститись 80-100 снарядів. "Чому я навів такий приклад, бо є залізнична "нитка", яка починається у Дебальцевому, а закінчується аж за Волновахою", – каже військовий експерт.

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Тому, за словами Петра Черника, росіянам принципово важливо змістити наші артилерійські вогневі рубежі, бо стратегічний вогневий контроль – на нашому боці.

Поки що, все розгортається за нашим сценарієм, але не можна скидати з рахунку 300 тисяч мобілізованих.

Звільнення Маріуполя та Мелітополя

"Така операція зі звільнення – вельми логічна, бо це умовна середня точка лінії розмежування та пересікання двох великих угруповань", – переконаний Петро Черник.

Якщо ми згадали про Дебальцеве, каже фахівець, – це умовна сухопутна лінія з їх кордонів вглиб окупованої території. Така ж ситуація по Перекопському перешийку і на думку Черника, це така собі стратегічна середина окупованої території, тому логічно дивитись у цей бік на потенційні контрнаступальні дії.

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