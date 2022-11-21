Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, у відповідь на дії агресора українські захисники відбивають атаки окупантів.

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Зокрема, лише за минулу добу наші воїни відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів:

Бахмут,

Білогорівка,

Курдюмівка,

Мар'їнка,

Новомихайлівка,

Первомайське,

Підгородне,

Спірне,

Стельмахівка,

Яковлівка Донецької області.

Окупанти не припиняють обстрілів

За минулу добу, 20 листопада, ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міста Куп'янськ Харківської області.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Там ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії ворог веде повітряну розвідку БпЛА. Вів вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон.

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Ворог продовжує тактику терору та депортації

У населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців.

А на тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ депортують мешканців Біловодська.

Досягнення ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони протягом 21 листопада завдала по ворогу 6 ударів:

3 по районах зосередження окупантів,

ще 3 по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об'єкти противника.

Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області,

– відзвітували у Генштабі ЗСУ.

Російська армія проходить стрімку демілітаризацію в Україні, зазнаючи шалених втрат. Станом на 20 листопада ЗСУ вже ліквідували 84 210 окупантів.

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