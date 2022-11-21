Оккупанты рассматривают Белогоровку как определенный плацдарм для себя. Кроме того, поселок нужен захватчикам, чтобы не оказаться в полуокружении в Лисичанске. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, ситуация там остается достаточно сложной. В основном села нет, ведь не осталось ни одного уцелевшего дома.

Макеевка почти полностью разрушена

На направлении Сватово – Кременная ВСУ медленно, но уверенно продвигаются вперед. Украинские защитники уже освободили 11 населенных пунктов в этом направлении. Впрочем, ситуация в них ужасная – захватчики не прекращают циничные обстрелы.

Оккупанты стреляют по Макеевке, Стельмаховке и Невскому. Макеевка вообще почти полностью разбита – ни одного уцелевшего дома,

– сообщил Гайдай.

Он рассказал, что в Макеевке все еще остаются люди. Так, сейчас там осталось около 40 человек, но жизнью это назвать сложно, ведь они постоянно находятся в подвалах.

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

Невское наполовину уцелело

В то же время село Невское, что также в Сватовском районе Луганской области, наполовину уцелело по сравнению с Макеевкой. Там остается около 150 человек. Кроме того, в Невском есть сельский глава, который организовал местных жителей. В селе раздают гуманитарную помощь и делают ремонт уцелевших домов.

В общей сложности половина села уцелела,

– резюмировал глава Луганской ОВА.

Оккупанты стянули большое количество личного состава

Страна-агрессор стянула на Сватовское направление большое количество личного состава – сейчас там "сборная солянка" российских бойцов, а именно:

свежемобилизованные оккупанты;

войска, которые недавно перебросили из Херсона;

так называемые вагнеровцы, которых Пригожин насобирал в тюрьмах;

остатки бойцов из квазиреспублик Донецкой и Луганской областей;

украинцы с оккупированных территорий, которых принудительно мобилизовали в ряды армии России.

Очень много туда нагнали личного состава. Там круглосуточно настолько плотные бои проходят, что все лесополосы завалены трупами российских военных,

– отметил глава Луганской ОВА.

Старобельск – очень важный населенный пункт

Старобельск в Луганской области является очень важным стратегическим населенным пунктом из-за его расположения. Так, город является логистическим центром Луганской области.

Когда Старобельск будет деоккупирован, то Вооруженные Силы Украины смогут огневым контролем держать все основные магистральные дороги в Луганской области,

– отметил Гайдай.

По его словам, в таком случае расстояние будет достаточным не только для западного вооружения. Так, Вооруженные Силы смогут держать дороги под огневым контролем, применяя и оружие советского производства.

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Россияне накапливают силы под Луганском

Россия скапливает оккупационные войска под Луганском. Там расположены базы захватчиков, где они якобы готовят мобилизованных для переброски непосредственно на передовую. Впрочем, никакой нормальной подготовки за 2–3 дня российские мобилизованные не получат.

У них очень огромное количество дезертиров, поэтому они сейчас стягивают кадыровцев для того, чтобы перекрывать блокпостами все основные трассы, перехватывать дезертиров и отправлять обратно на передовую,

– сообщил глава Луганской ОВА.

Рубежное, Северодонецк и Лисичанск

Рубежное и Северодонецк очень сильно разрушены. Оккупанты полностью разрушили половину Рубежного, а другую часть очень сильно обстреляли.

В Северодонецке 90% домов обстреляны, из которых 70% – критически разрушены,

– сказал Гайдай.

Лисичанск разрушен меньше, но там ужасная ситуация с инфраструктурой, особенно с водоснабжением. Город имеет сложное расположение, поэтому просто сделать там буровую скважину и оттуда брать воду не получится.

Кроме того, в городе есть проблемы с электроэнергией. Однако хотя бы половину Лисичанска можно попытаться автономно обогреть, в то время как в Северодонецке и Рубежном ситуация с этим очень сложная.