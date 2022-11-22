Українські захисники натрапили на покинуті позиції російської армії під Херсоном. Втікаючи, окупанти залишили доволі велику кількість своїх артилерійських снарядів. Цікаво, що деякі з них могли бути виготовлені цьогоріч.
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В окупантів, ймовірно, дефіцит боєприпасів
У мережі показали фото артилерійського снаряда калібром 152 міліметри та гільзу з вишибним зарядом. Внизу маркування – "8 – 22 – 3П". Відповідний напис розшифровують як номер партії, рік збирання та номер бази. Схоже, цей снаряд виготовили у 2022 році.
У виданні наголошують, що зазвичай спочатку використовують найстаріші боєприпаси. Натомість нові застосовують, якщо склад вже спустошений, або ж логіка постачання боєкомплекту настільки порушена, що передають все наявне, незважаючи на строки експлуатації.
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Окупанти використовують боєприпаси 2022 року випуску / Фото з Defense Express
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