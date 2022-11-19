Водночас у ЗМІ все більше лунають брехливі інформаційні повідомлення про те, що Росія "непереможна" й що у неї достатньо ресурсів для своїх агресивних планів. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
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Ефекти мобілізації
Експерт зазначив, що з вересня, коли розпочалася часткова мобілізація, у соцмережах поширювалися відео, на яких зафіксоване комплексування "чмобиків" ржавими автоматами та іншими застарілими зразками зброї. Однак говорити про системність такого явища в армії окупантів на сьогодні не можна.
Мобілізовані, які перебувають на Луганщині, записали відео, на якому говорять, що одна частина озброєна автоматами, а інші – гвинтівками Мосіна. Ефективності від ведення війни такою зброєю не буде. Це може стримати контрнаступ ЗСУ, але це не означатиме перемогу. Через це у Росії намагаються розкрутити тему того, що ця війна "вітчизняна",
– пояснив оглядач.
За його словами, всі факти свідчать, що очевидною є проблема з озброєнням у Росії.
"Озброєння для мобілізованих не вистачає. Зараз говорять про додаткову мобілізацію у Росії: невідомо, у що вони всіх одягатимуть. Те ж і щодо спроможності завдання ефективних ракетних ударів. Одна із ракет Х-55, яку випустили по території України і яку збили над Київщиною, була носієм ядерного боєзаряду, але там була прикручена "болванка", – додав Клочок.
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На його думку, росіяни дали команду використати таку ракету для перенавантаження системи ППО України, щоб інші ракети досягли цілі.
"Це ж загальнозрозуміла практика. Тому з великою натяжкою можна говорити про достатність високоточних ракет на території Росії й що вона спроможна їх виробляти. Але говорити однозначно про те, що цих ракет немає – я не став би", – підкреслив аналітик.
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Запаси меншають
Клочок вказав, що якщо окупанти роблять ракети "з коліс" і використовують їх для ведення бойових дій в Україні, то також виникає питання щодо запасів озброєнь.
Очевидно, що запасів немає. Інформація не корелюється з реальністю. Багато публікацій, які з'являються у виданнях, ззовні схожі на "консерви": мовляв, дивіться – у Росії багато потужності, тому давайте, сідайте за стіл переговори й що треба домовлятися, тому що "їх не перемогти". Нічого подібного,
– переконаний експерт.
Він запевнив, що така риторика більше схожа на інформаційно-психологічну спецоперацію, на яку Україні не треба вестися.
"Також вже немає такої кількості "шахедів", яку ми бачили у вересні та жовтні. Вони летіли б і далі, але був загадковий візит Патрушева в Іран. Про що вони там домовлялися – залишається відкритим питанням", – резюмував оглядач.
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Російська зброя: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що стратегічну ядерну зброю Владімір Путін застосовувати не буде. За його словами, тактична ядерна зброя стала б початком кінця Росії.
- Під час ракетної атаки росіян 17 листопада Повітряні сили ЗСУ збили над Київщиною дві крилаті ракети. Ймовірно, одна з них – крилата ракета типу Х-55 без бойової частини. Замість неї прилаштували блок, який був імітатором ядерної боєголовки. Її росіяни могли використовувати як хибну ціль для нашої системи ППО.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія атакувала критичну інфраструктуру держави різними видами зброї. Зокрема, ракетами С-300, реактивними системами залпового вогню, крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області, іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136 та ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.