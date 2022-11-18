Про це 24 каналу розповів полковник запасу, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Росіянам у першій хвилі потрібно заблокувати нашу систему кількістю цілей. І чим їх більше, тим краще для них.
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Експерт зазначив, що існує певний коефіцієнт по тій кількості цілей, що супроводжуються, котрі вже блокують саму систему ППО.
Припустимо, якщо наше ППО може супроводжувати 70 ракет і збивати, то 71, 72, 73 та інші пройдуть і досягнуть своїх цілей,
– розповів Світан.
Ракеті Х-55 – близько 40 років
За його словами, в першій хвилі росіяни можуть відправляти так звані "пустишкі" – стару, навіть списану ракету. Як, наприклад, ракета Х-55 – їй близько 40 років.
"Вона використовувалась для завдання ударів ядерним боєзапасом. Туди вставляють не ядерну болванку, а звичайну – без ядерного заряду з такою самою вагою, щоб центрування ракети не змінилось і вона могла виконувати свою задачу. І відправляють її якості так званою хибної цілі", – зауважив співрозмовник.
Він розповів, що приблизно такі самі ракети використовувались у якості цілей, для того, щоб робити навчальні пуски – навчати льотний склад або перевіряти якісь протиракети.
До ядерної зброї ця ракета жодним чином не належить,
– наголосив Роман Світан.
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Загроза використання Росією ядерної зброї: що відомо
- Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що стратегічну ядерну зброю Владімір Путін застосовувати не буде. За його словами тактична ядерна зброя стала б початком кінця Росії.
- Країни-учасники саміту G20 обговорили питання щодо погроз Росії застосувати ядерну зброю. Політолог Олександр Антонюк зазначив, що після зустрічі президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна, тема ядерної війни відійшла вбік та найближчим часом повертатися не буде.
- На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, раніше Росія не мала планів щодо ядерної зброї проти України. Тож зараз вони могли досить активно взятися за те, щоб розробити такі плани. Коли Путін озвучив, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю проти України, російське військове керівництво почало пропонувати різні сценарії, як це можна було здійснити.