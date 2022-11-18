Про це 24 каналу розповів полковник запасу, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Росіянам у першій хвилі потрібно заблокувати нашу систему кількістю цілей. І чим їх більше, тим краще для них.

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Експерт зазначив, що існує певний коефіцієнт по тій кількості цілей, що супроводжуються, котрі вже блокують саму систему ППО.

Припустимо, якщо наше ППО може супроводжувати 70 ракет і збивати, то 71, 72, 73 та інші пройдуть і досягнуть своїх цілей,

– розповів Світан.

Ракеті Х-55 – близько 40 років

За його словами, в першій хвилі росіяни можуть відправляти так звані "пустишкі" – стару, навіть списану ракету. Як, наприклад, ракета Х-55 – їй близько 40 років.

"Вона використовувалась для завдання ударів ядерним боєзапасом. Туди вставляють не ядерну болванку, а звичайну – без ядерного заряду з такою самою вагою, щоб центрування ракети не змінилось і вона могла виконувати свою задачу. І відправляють її якості так званою хибної цілі", – зауважив співрозмовник.

Він розповів, що приблизно такі самі ракети використовувались у якості цілей, для того, щоб робити навчальні пуски – навчати льотний склад або перевіряти якісь протиракети.

До ядерної зброї ця ракета жодним чином не належить,

– наголосив Роман Світан.

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Зверніть увагу! Причинами використання росіянам ракет Х-55 зі свого "ядерного арсеналу" може бути те, що у них закінчується запас крилатих ракет. Також вони можуть застосовувати їх як хибні цілі. Як відомо, Росія запустила по Україні крилату ракету з імітатором ядерної боєголовки. Але підтвердити або спростувати цю інформацію поки не можна. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він закликав дочекатися висновків фахівців.

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