Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Він вважає, що має бути вироблений спільний механізм контролю за тим, що створює ядерну небезпеку в світі.
Зверніть увагу Китай почав критикувати ядерні погрози Кремля, — ЗМІ
Чи відходить на другий план тема ядерної загрози Росії
Антонюк зазначив, що після зустрічі президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна можна казати, що тема ядерної війни відійшла вбік та найближчим часом вона повертатися не буде.
І зверніть увагу, навіть Росія вже декілька днів поспіль, у принципі, цієї теми уникає. До тих загроз не готовий сьогодні ніхто,
– наголосив політолог.
Тому що, зауважив він, питання полягає не в тому, хто розпочне, а – де закінчиться, тобто пролунає останній вибух ядерної ракети. І в кінцевому підсумку зрозуміло, що загинуть більшість із тих, хто нині проживає на планеті Земля.
Антонюк пояснив, чому Росія уникає ядерних погроз: дивіться відео
Що це означає для нас
Антонюк зауважив, що можна, дійсно, визнати, що ядерний шантаж з боку Російської Федерації не спрацював. Ми витримали цей тиск.
Якщо вже навіть Китай погодився і вийшов на спільне комюніке, ми розуміємо, що Російська Федерація загалом уже не має жодних таких аргументів,
– сказав політолог.
Тому, наголосив він, потрібно дотискати росіян. В основі G20 в ідеалі треба закладати те, щоб світ узагалі був би без'ядерним. Має бути вироблений спільний механізм контролю за тим, що створює ядерну небезпеку в світі.
За словами Антонюка, те, що Росія у цьому плані вже послаблена, додає нам можливості рухатися далі й спокійніше дивитися на оманливі дії окупантів та планувати визволення всіх наших територій, включно з такими небезпечними об'єктами, як Запорізька атомна електростанція.
Погрози Росії ядерною зброєю: що відомо
- Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що Росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава Кремля наголосив, що не блефує.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника Кремля Владіміра Путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.
- На ймовірні дії Росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати Москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
- На пресконференції в ООН Сєргєй Лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.
- На Балі 15 та 16 листопада триває саміт G20. Серед його учасників виникає консенсус щодо застереження проти використання ядерної зброї. Зараз він, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, поступово набирає сили, що є великим кроком уперед.