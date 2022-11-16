Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Він вважає, що має бути вироблений спільний механізм контролю за тим, що створює ядерну небезпеку в світі.

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Чи відходить на другий план тема ядерної загрози Росії

Антонюк зазначив, що після зустрічі президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна можна казати, що тема ядерної війни відійшла вбік та найближчим часом вона повертатися не буде.

І зверніть увагу, навіть Росія вже декілька днів поспіль, у принципі, цієї теми уникає. До тих загроз не готовий сьогодні ніхто,

– наголосив політолог.

Тому що, зауважив він, питання полягає не в тому, хто розпочне, а – де закінчиться, тобто пролунає останній вибух ядерної ракети. І в кінцевому підсумку зрозуміло, що загинуть більшість із тих, хто нині проживає на планеті Земля.

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Що це означає для нас

Антонюк зауважив, що можна, дійсно, визнати, що ядерний шантаж з боку Російської Федерації не спрацював. Ми витримали цей тиск.

Якщо вже навіть Китай погодився і вийшов на спільне комюніке, ми розуміємо, що Російська Федерація загалом уже не має жодних таких аргументів,

– сказав політолог.

Тому, наголосив він, потрібно дотискати росіян. В основі G20 в ідеалі треба закладати те, щоб світ узагалі був би без'ядерним. Має бути вироблений спільний механізм контролю за тим, що створює ядерну небезпеку в світі.

За словами Антонюка, те, що Росія у цьому плані вже послаблена, додає нам можливості рухатися далі й спокійніше дивитися на оманливі дії окупантів та планувати визволення всіх наших територій, включно з такими небезпечними об'єктами, як Запорізька атомна електростанція.

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