Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк. Он считает, что должен быть выработан общий механизм контроля над тем, что создает ядерную опасность в мире.
Китай начал критиковать ядерные угрозы Кремля, — СМИ
Отходит ли на второй план тема ядерной угрозы России
Антонюк отметил, что после встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина можно говорить, что тема ядерной войны отошла в сторону и в ближайшее время возвращаться не будет.
И обратите внимание, что даже Россия уже несколько дней подряд, в принципе, этой темы избегает. К тем угрозам не готов сегодня никто,
– подчеркнул политолог.
Потому что, заметил он, вопрос не в том, кто начнет, а где закончится, то есть прозвучит последний взрыв ядерной ракеты. И в конечном счете понятно, что погибнет большинство из ныне проживающих на планете Земля.
Антонюк объяснил, почему Россия избегает ядерных угроз: смотрите видео
Что это значит для нас
Антонюк отметил, что действительно можно признать, что ядерный шантаж со стороны Российской Федерации не сработал. Мы выдержали это давление.
Если даже Китай согласился и вышел на совместное коммюнике, мы понимаем, что у Российской Федерации вообще нет никаких таких аргументов,
– сказал политолог.
Потому, подчеркнул он, нужно дожимать россиян. В основе G20 в идеале нужно закладывать то, чтобы мир вообще был бы безъядерным. Должен быть выработан общий механизм контроля над тем, что создает ядерную опасность в мире.
По словам Антонюка, то, что Россия в этом плане уже ослаблена, позволяет нам двигаться дальше и спокойнее смотреть на обманчивые действия оккупантов и планировать освобождение всех наших территорий, включая такие опасные объекты, как Запорожская атомная электростанция.
Угрозы России ядерным оружием: что известно
- Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что Россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава Кремля подчеркнул, что не блефует.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы Кремля Владимира Путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
- На возможные действия России должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.
- На Бали 15 и 16 ноября проходит саммит G20. Среди его участников возникает консенсус по поводу оговорки против использования ядерного оружия. Сейчас он, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, постепенно набирает силу, что является большим шагом вперед.