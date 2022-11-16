Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк. Он считает, что должен быть выработан общий механизм контроля над тем, что создает ядерную опасность в мире.

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Отходит ли на второй план тема ядерной угрозы России

Антонюк отметил, что после встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина можно говорить, что тема ядерной войны отошла в сторону и в ближайшее время возвращаться не будет.

И обратите внимание, что даже Россия уже несколько дней подряд, в принципе, этой темы избегает. К тем угрозам не готов сегодня никто,

– подчеркнул политолог.

Потому что, заметил он, вопрос не в том, кто начнет, а где закончится, то есть прозвучит последний взрыв ядерной ракеты. И в конечном счете понятно, что погибнет большинство из ныне проживающих на планете Земля.

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Что это значит для нас

Антонюк отметил, что действительно можно признать, что ядерный шантаж со стороны Российской Федерации не сработал. Мы выдержали это давление.

Если даже Китай согласился и вышел на совместное коммюнике, мы понимаем, что у Российской Федерации вообще нет никаких таких аргументов,

– сказал политолог.

Потому, подчеркнул он, нужно дожимать россиян. В основе G20 в идеале нужно закладывать то, чтобы мир вообще был бы безъядерным. Должен быть выработан общий механизм контроля над тем, что создает ядерную опасность в мире.

По словам Антонюка, то, что Россия в этом плане уже ослаблена, позволяет нам двигаться дальше и спокойнее смотреть на обманчивые действия оккупантов и планировать освобождение всех наших территорий, включая такие опасные объекты, как Запорожская атомная электростанция.

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