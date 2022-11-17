Росія вже використовує стратегічний запас

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він пояснив, що, звичайно, існує таке, як вибірка до повного нуля, але жодна країна такого не допускає, жодна армія не використовує всю номенклатуру озброєнь.

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За загальними правилами недоторканний запас, стратегічний резерв ніколи не вибирається до кінця, поки на країну не починають нападати і це вже останній удар, якого може завдати країна.

За словами Світана, допустимої межі у росіян поки що не видно. Її можна розрахувати заздалегідь, наприклад, приблизно зрозуміти кількість НЗ, яку вони можуть залишити у себе. Але знову ж таки, вони самі, тобто їхнє вище військове керівництво, приймають рішення про використання зброї із цих запасів.

Тому, якщо говорити про те, скільки залишилося у росіян ракет до нуля, то можна сказати, що у них є ще щонайменше на 10 таких атак,

– пояснив Світан.

Він додав, що наразі росіяни мають ще близько 300 – 400 Х-101, 300 – 400 Х-555 та не одну сотню "Калібрів". Тобто загалом це близько тисячі ракет, які вони можуть застосувати проти України, якщо приймуть рішення вичерпати весь свій запас.

Військовий експерт зауважив, що окупанти вже використовують зі стратегічного резерву і "Іскандери", і "Калібри", і ракети типу Х. Тобто вони вже перебувають у сірій зоні між повним знищенням свого стратегічного запасу коштом руху цих ракет.

Росіяни продовжують виробляти ракети

Важливо розуміти, що Росія досі здатна виробляти ракети і не нехтує цією можливістю. Так, у середньому окупанти виробляють близько 3 – 5 ракет кожного типу щомісяця, і ця кількість, на жаль, збільшується.

Щоправда, росіяни не мають елементної бази та не можуть отримати її через санкції, але й тут вони мають певний запас, зокрема стратегічний запас плат та деталей, які спеціально залишаються та не вибираються до певних команд, а вони вже могли поступити. Відповідно, йде певне оновлення та накопичення резервів.

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Росія атакувала Україну 17 листопада

Вранці 17 листопада сирени повітряної тривоги пролунали по всій Україні. Росія знову атакувала наші міста. Зокрема вибухи пролунали у Дніпрі, де поцілили у промисловий об'єкт. Наразі відомо про 14 постраждалих, серед них – 15-річна дівчинка. Також прильоти зафіксували на Одещині та Харківщині. В інших регіонах працювала ППО.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни завдали ударів: