Не факт навіть, що Іран спроможний до кінця виконати перше замовлення Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Росія не обов'язково отримає дрони

Фахівець пригадав, що коли вперше з'являлась інформація про те, що Росія отримала іранські дрони, там мовилося про 1 тисячу одиниць. Саме стільки буцімто замовила Росія.

Станом на сьогодні з тих даних, які публікує наша розвідка, то вони отримали близько 300 дронів-камікадзе. Поки що іншої інформації немає,

– заявив Олег Жданов.

За його словами, коли президент озвучує таку цифру, то це може бути попередня домовленість досягнути між Іраном і Росією. Втім, термін, скільки років будуть виконувати це замовлення – це дуже велике питання.

"Я думаю, що особливо сьогодні, коли Іран вже втретє офіційно відмовляється від постачань цих дронів, плюс його технологічні можливості, я думаю, щоб вони виконали перше завдання – 1 тисячу штук", – резюмував військовий експерт.

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