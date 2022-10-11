Не факт навіть, що Іран спроможний до кінця виконати перше замовлення Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Росія не обов'язково отримає дрони
Фахівець пригадав, що коли вперше з'являлась інформація про те, що Росія отримала іранські дрони, там мовилося про 1 тисячу одиниць. Саме стільки буцімто замовила Росія.
Станом на сьогодні з тих даних, які публікує наша розвідка, то вони отримали близько 300 дронів-камікадзе. Поки що іншої інформації немає,
– заявив Олег Жданов.
За його словами, коли президент озвучує таку цифру, то це може бути попередня домовленість досягнути між Іраном і Росією. Втім, термін, скільки років будуть виконувати це замовлення – це дуже велике питання.
"Я думаю, що особливо сьогодні, коли Іран вже втретє офіційно відмовляється від постачань цих дронів, плюс його технологічні можливості, я думаю, щоб вони виконали перше завдання – 1 тисячу штук", – резюмував військовий експерт.
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- Це дрон-камікадзе, виготовлений Іраном та вперше представлений у 2020 році. Дальність його польоту становить 2 500 кілометрів, а бойова частина – 40 – 50 кілограмів.
- Ще в липні 2022 року, у розпал російсько-української війни, у західних ЗМІ з'явилися чутки, що після візиту Владіміра Путіна Іран пообіцяв надати Росії такі дрони.
- Вже в кінці літа західні розвідки почали повідомляти, що Росія таки отримала дрони. Хоча від такої співпраці всіляко відхрещувався сам Іран.
- Росія використовує ці дрони з величезною дальністю польотів для тероризування мирних українських міст. Зокрема, їх разом з ракетами використовували під час масованих атак 10 – 11 жовтня.