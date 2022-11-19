В то же время в СМИ все больше раздаются лживые информационные сообщения о том, что Россия "непобедима" и что у нее достаточно ресурсов для своих агрессивных планов. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Эффекты мобилизации

Эксперт отметил, что с сентября, когда началась частичная мобилизация, в соцсетях распространялись видео, на которых зафиксировано комплексирование "чмобиков" ржавыми автоматами и другими устаревшими образцами оружия. Однако говорить о системности такого явления в армии оккупантов на сегодня нельзя.

Мобилизированные, которые находятся в Луганской области, записали видео, на котором говорят, что одна часть вооружена автоматами, а другие – винтовками Мосина. Эффективности от ведения войны таким оружием не будет. Это может сдержать контрнаступление ВСУ, но это не означает победу. Поэтому в России пытаются раскрутить тему того, что эта война "отечественная",

– объяснил обозреватель.

По его словам, все факты свидетельствуют, что очевидна проблема с вооружением в России.

"Вооружения для мобилизованных не хватает. Сейчас говорят о дополнительной мобилизации в России: неизвестно, во что они будут одевать всех. То же и относительно способности нанесения эффективных ракетных ударов. Одна из ракет Х-55, которую выпустили по территории Украины и которую сбили над Киевщиной, была носителем ядерного боезаряда, но там была прикручена "болванка", – добавил Клочок.

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По его мнению, россияне дали команду использовать такую ракету для перегрузки системы ПВО Украины, чтобы другие ракеты достигли цели.

"Это же общепонятная практика. Поэтому с большой натяжкой можно говорить о достаточном количестве высокоточных ракет на территории России и что она способна их производить. Но говорить однозначно о том, что этих ракет нет - я бы не стал", - подчеркнул аналитик.

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Запасы уменьшаются

Клочок указал, что если оккупанты делают ракеты "из колес" и используют их для ведения боевых действий в Украине, то также возникает вопрос о запасах вооружений.

Очевидно, что запасов нет. Информация не коррелируется с реальностью. Многие публикации, которые появляются в изданиях, внешне похожи на "консервы": мол, смотрите – у России много мощности, поэтому давайте, садитесь за стол переговоры, и что надо договариваться, потому что "их не победить". Ничего подобного,

– убежден эксперт.

Он заверил, что такая риторика больше похожа на информационно-психологическую спецоперацию, на которую Украине не нужно вестись.

"Также уже нет такого количества "шахедов" , которое мы видели в сентябре и октябре. Они бы летели и дальше, но был загадочный визит Патрушева в Иран. О чем они там договаривались - остается открытым вопросом", - резюмировал обозреватель.

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