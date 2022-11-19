Поэтому в ближайшие месяцы для ВСУ не будет проблем в "работе" с российскими "чмобыками" . Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан .

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Эксперт отметил, что из-за мобилизации Россия может раздать повестки 100 миллионам человек , но принять в военкоматы, а дальше отправить их на обучение кафиры могут лишь определенное количество такого "ресурса".

Научить, вмундировать и довести до боеготовности – для этого нужна определенная мобилизационная система , которая у россиян есть и работает максимум на 120 – 150 тысяч человек в месяц. Больше он просто не сможет принять. Она ограничена определенным количеством казарм, полигонов, инструкторов и военной техники,

– объяснил специалист.

По его словам, есть максимум, что сможет Россия готовить по "курсу молодого бойца" - это до 150 тысяч человек.

"То есть это "одели, обули и чем-то накормили", дали автомат и три магазина, отстреляли их и дальше это мотопехотное или мотострелковое подразделение отправляют на фронт. Затем 2 – 3 дня – и оно уже возвращается "в пакете" после встречи с украинским железом натовского происхождения", – добавил Свитан.

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По его мнению, массовой мобилизации в России просто не будет – ее не сможет обработать система подготовки кафиров.

"Эти 150 тысяч человек могут накопиться ближе к весне . То есть через пол года россияне могут иметь какое-то войско, но по численности, а не по подготовке или боевому слажению. Поэтому весной могут быть какие-то проблемы . К тому нет никаких препятствий для продвижения ВСУ - ни одна мобилизация успеха врагу не принесет», – резюмировал обозреватель.

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