Чем призывали заменить доллары и евро в России
Глава российского Центробанка призвала население переходить на валюты "дружественных стран", например, юань, вместо того, чтобы покупать доллары и евро.
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В Bloomberg подчеркнули, что спрос на "токсичные", из-за санкций, долларов и евро, резко вырос после объявления частичной мобилизации в России. Дело в том, что такие действия Кремля заставили сотни тысяч россиян бежать за границу.
На фоне санкционных рисков и оттока из валютных депозитов несколько банков столкнулись со значительным снижением своих валютных корреспондентских счетов, что привело к дефициту валютной ликвидности на местном рынке.
– говорится в сообщении Банка России.
Всплеск на российской бирже
Также россияне начали скупать массовую валюту на Московской бирже, из-за объявленной в сентябре частичной мобилизации. Ее уже граждане страны-агрессорки скупили на сумму, эквивалентную 70,9 миллиардов рублей, или 1,2 миллиарда долларов.
В Bloomberg отмечают, что с ростом спроса предложение долларов и евро сократилось, поскольку российские экспортеры сократили долю этих валют во внешней торговле в пользу юаня во избежание санкционных рисков.
Что сейчас происходит с экономикой России
Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, в комментарии 24 каналу, о данных, которые дают Совет Европейского Союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Санкции против России имеют следующие последствия:
- ВВП упал с 5,5% до 9%;
- объем торговли товарами и услугами упал на 30 – 35%;
- экспорт нефти в ЕС сократится на 90% к концу 2022;
- из страны ушла почти тысяча иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
- уровень инфляции достигает 22%;
- нет возможности импортировать технологии и компоненты;
- стремительно сократилось производство;
- обесценился рынок капитала.
Также он подчеркнул, что российская экономика откатилась на тридцать лет из-за санкционных ограничений.