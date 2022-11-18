Чем призывали заменить доллары и евро в России

Глава российского Центробанка призвала население переходить на валюты "дружественных стран", например, юань, вместо того, чтобы покупать доллары и евро.

Читайте также Как вирус псевдореспублик на Донбассе пожирает Россию и разорвет ее изнутри

В Bloomberg подчеркнули, что спрос на "токсичные", из-за санкций, долларов и евро, резко вырос после объявления частичной мобилизации в России. Дело в том, что такие действия Кремля заставили сотни тысяч россиян бежать за границу.

На фоне санкционных рисков и оттока из валютных депозитов несколько банков столкнулись со значительным снижением своих валютных корреспондентских счетов, что привело к дефициту валютной ликвидности на местном рынке.

– говорится в сообщении Банка России.

Обратите внимание! Снятие средств с депозитов физических и юридических лиц в иностранной валюте в октябре достигло 14,8 миллиарда долларов, а процентные ставки по свопам "овернайт" на доллар и евро на внутреннем рынке стали отрицательными.

Всплеск на российской бирже

Также россияне начали скупать массовую валюту на Московской бирже, из-за объявленной в сентябре частичной мобилизации. Ее уже граждане страны-агрессорки скупили на сумму, эквивалентную 70,9 миллиардов рублей, или 1,2 миллиарда долларов.

В Bloomberg отмечают, что с ростом спроса предложение долларов и евро сократилось, поскольку российские экспортеры сократили долю этих валют во внешней торговле в пользу юаня во избежание санкционных рисков.

Что сейчас происходит с экономикой России

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, в комментарии 24 каналу, о данных, которые дают Совет Европейского Союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Санкции против России имеют следующие последствия:

ВВП упал с 5,5% до 9%;

объем торговли товарами и услугами упал на 30 – 35%;

экспорт нефти в ЕС сократится на 90% к концу 2022;

из страны ушла почти тысяча иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;

уровень инфляции достигает 22%;

нет возможности импортировать технологии и компоненты;

стремительно сократилось производство;

обесценился рынок капитала.

Также он подчеркнул, что российская экономика откатилась на тридцать лет из-за санкционных ограничений.