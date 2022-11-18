В российских телеграм-каналах опубликовали видео с полигона. Россияне жалуются, что офицеры две недели врали им.

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Как военное командование обманывало мобилизованных

Видео, которое "гуляет" по сети, вероятно снято в поселке Елань. По информации из телеграм-каналов, именно туда свозят всех мобилизованных из Томской области.

На кадрах видно большое количество российских солдат. Как узнаем от одного из них, они возмущены ложью со стороны командования.

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Военнослужащие говорят, что они находятся на полигоне с 26 октября. За все время, что они там пробыли, солдатам даже не показали, как стрелять из автоматов.

Нам офицеры лгали, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматов не видели, две недели здесь, в руках их даже не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там нас, в Украине,

– жалуются новоиспеченные мобилизованные.

Продадут или не продадут, может, и неизвестно, а то, что оккупантам в Украине рады не будут – это точно. У захватчиков не так много вариантов по результатам поездки в Украину: либо сдаться в плен, либо погибнуть.

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Свежие потери россиян по состоянию на 18 ноября

Личного состава – 83 460 (+350) человек,

танков – 2 879 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5 808 (+4) единиц,

артиллерийских систем – 1 865 (+5) единиц,

РСЗО – 393 (+0) единицы,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 536 (+5),

крылатых ракет – 480 (+6),

корабли /катера – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 366 (+4) единиц,

специальная техника – 161 (+1).

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