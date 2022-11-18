И это совсем не преувеличение. Термобелье, которое должно помогать переносить минусовые температуры украинской зимы, около 40 лет.

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Качество термобелья поражает

Дату выпуска этого изделия легко можно увидеть на фотографии. Иронично, что начинается оно с потертых букв "ЗЛО", которые ярко характеризуют и владельцев "аналогов нетной" продукции, и то, что они несут на украинскую землю, и то, что их ждет.

Качество "термобилизны" прекрасно видно и на фото. Ее ткань настолько плотная, что сквозь нее легко просвечивает солнышко. Так что вряд ли такие изделия смогут справиться с возложенными на них надеждами кафиров.

Отметим, что в таких штанах оккупанты воюют уже. Экземпляр, изображенный на фото, был найден на оставленных оккупантами позициях в Харьковской области.

"Термобелье" кафиров / Фото с телеграмм-канала "СтратКом ВСУ"

Россияне очень недовольны обеспечением

Все больше россиян начинает понимать, какую роль для них подготовила их родина. И все громче они начинают возмущаться. Так, недавно в Кубинцы произошел конфликт из-за показательного обзора войск, устроенного для руководства. Один из мобилизованных не выдержал и перешел на крик, когда разговаривал с офицером. Более того, дошло и до применения силы .

Для возмущения был ряд причин, среди которых:

обучение строевому шагу, который ну никак не поможет на фронте,

отсутствие нормального обучения по стрельбе, ведь его ведут без реальных мишеней,

невыдача амуниции, но заполнение на нее документов.

Заметьте, возмущения, что их против воли и без причины отправляют убивать граждан другого государства, не было.

А чему удивляться? Конвейер с пушечным мясом должен бесперебойно работать, поставляя российский фарш в украинскую мясорубку. Зачем тратить время? Россия не имеет цели вас научить и сделать профессионалами, ее цель – закрыть бреши в обороне плотным забором,

– прокомментировали инцидент в NEXTA .

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Из-за такого "высокого" качества обеспечение морально-психологическое состояние кафиров ужасное. Среди них распространено пьянство, а многие находят выход в самотравмировании или самоубийстве .

Более того, на фоне недовольства руководством все больше появляется сообщений о конфликтах. Так, недавно обнаружили застреленным полковника , смерть которого местные СМИ назвали самоубийством. Однако отметим, что выстрелов слышали пять.

Некоторые же россияне поступают разумнее – складывают оружие и сдаются в плен, другие же пишут рапорты об отказе вести боевые действия. Так, мобилизованные из Новосибирска, оказавшиеся на первой линии фронта, написали рапорты об отказе от боев и сдали оружие. Свое решение они объяснили не гуманными причинами, а тем, что считают свою подготовку недостаточной.

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