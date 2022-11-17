В частности, российский чиновник посетил московский госпиталь с камерами. Он пообщался с потерявшими конечности захватчиками, пишет 24 канал.

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Россияне продолжают пробивать дно

Исаков убежден, что это им не помешает нормально жить. Он заявил, что если они потеряли конечности ниже колен – "будут бегать".

"У тебя колени есть. Ты вообще можешь бегать", – сказал российский чиновник.

Затем он обратился к другому захватчику, тоже потерявшему конечности на войне в Украине. Он снова выдал очередную чушь.

"Если колени есть – проще простого. А когда нет суставов – конечно, сложнее, но сейчас тоже есть протезы с электроникой. И тоже люди, как бы, ходят – и тоже не замечают", – добавляет Исаков.

Однако российский чиновник не упомянул, что из-за жестких санкций Запада против России из-за захватнической войны у страны-агрессора возникли серьезные проблемы как с электроникой, так и, собственно, современными протезами.

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Исаков преследовал свою дочь, которая была против войны

Дочь российского сенатора скрылась за границу. Поскольку Исаков назвал ее "предательницей". Девушка ранее выступала против вторжения России в Украину.

25-летняя Диана Исакова расклеивала антивоенные листовки и выходила на акции протеста. Поэтому ее арестовали и допрашивали сотрудники ФСБ.

Она уехала в Грузию, поскольку ее отец продолжает "нападать" на нее. Исаков также обвинил дочь в том, что она выступила против политики своей страны, "продала своего отца, свою семью, свою родину и уехала из России".

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