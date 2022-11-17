Также отметим, что среди оккупационных военных все больше распространяются панические настроения. Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге по обстановке на фронте российско-украинской войны.

"Мобики" из Новосибирска сдали оружие и написали рапорты, - СМИ

Алкоголизм и разборки

Из-за такого психологического состояния оккупанты пытаются находить выход, как могут. Потому среди них наблюдается массовое злоупотребление алкогольными напитками. Однако это приводит и к другим проблемам. В частности, участились случаи вооруженных конфликтов между представителями разных подразделений, что в свою очередь приводит к дестабилизации.

Конечно, командование российских оккупационных войск пытается взять ситуацию в свои руки и исправить ее. Для этого пытаются запретить продажу алкоголя военным и привлекать к ответственности причастных к вооруженным конфликтам.

Умышленное травмирование и суицид

Однако те, кто хочет не только забыть хоть на время под действием алкоголя, выбирают и более радикальные методы. Да, Украине известны случаи:

преднамеренного самоувечья представителей российских военных,

суицидов.

Это связано с тем, что моральный и психологический уровень среди личного состава оккупантов снижен максимально, насколько это возможно.

Российские войска демотивированы сегодня, но никакого шанса, кроме как из-за суицида или добровольного увечья у них нет шансов покинуть территорию, куда их принудительно направили для ведения войны,

– отметила Анна Маляр.

У кафиров есть и другой путь

Отметим, что покинуть зону боевых действий и при этом уцелеть оккупанты могут с помощью проекта "Хочу жить". Позвонив на горячую линию, они могут сдаться в плен , а поскольку Украина – это правовое государство, им будут гарантированы безопасность, питание и возможность обмена и обращения в соответствии с Женевскими конвенциями.

Для этого необходимо воспользоваться соответствующим чат-ботом или обратиться за номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

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