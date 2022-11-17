Також зазначимо, що серед окупаційних військових все більше ширяться панічні настрої. Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу щодо обстановки на фронті російсько-української війни.

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Алкоголізм та розбірки

Через такий психологічний стан окупанти намагаються знаходити вихід, як можуть. Тому серед них спостерігається масове зловживання алкогольними напоями. Однак це призводить й до інших проблем. Зокрема почастішали випадки збройних конфліктів між представниками різних підрозділів, що своєю чергою призводить до дестабілізації.

Звісно, командування російських окупаційних військ намагається взяти ситуацію у свої руки та виправити її. Для цього намагаються заборонити продаж алкоголю військовим та притягувати до відповідальності причетних до збройних конфліктів.

Зумисне травмування та суїцид

Однак ті, хто хоче не лише забутися хоч на якийсь час під дією алкоголю, обирають й більш радикальні методи. Так, Україні відомі випадки:

умисного самокалічення представників російських військових,

суїцидів.

Це пов'язано з тим, що моральний та психологічний рівень серед особового складу окупантів знижений максимально, наскільки це може бути.

Російські війська демотивовані сьогодні, але жодного шансу, окрім як через суїцид чи добровільне калічення у них немає шансів покинути територію, куди їх примусово направили для ведення війни,

– зазначила Ганна Маляр.

У окупантів є й інший шлях

Зазначимо, що покинути зону бойових дій та ще й при цьому вціліти окупанти можуть за допомогою проєкту "Хочу жити". Зателефонувавши на гарячу лінію, вони мають можливість здатися у полон, а оскільки Україна – це правова держава, їм будуть гарантовані безпека, харчування й можливість обміну та поводження відповідно до Женевських конвенцій.

Для цього необхідно скористатися відповідним чат-ботом або звернутися за номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

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