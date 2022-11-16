За інформацією російських телеграм-каналів, "мобіки" відмовляються виконувати накази, оскільки вважають свою підготовку недостатньою. За півтора місяця з моменту мобілізації вони виїжджали на стрільбище лише 3 – 4 рази, пише 24 канал.

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Окупантів постійно обстрілює артилерія

Російські найманці просили у свого командування, аби їх перевели у тил, бо не мають відповідної підготовки для боїв.

Які з нас бойовики? Ми будівельники, автомати хтось по 15, хтось по 20 років не тримав,

– каже один з окупантів.

Дружини мобілізованих розповіли про умови, в яких живуть їхні чоловіки. 12 листопада під час телефонної розмови окупант скаржився, що їхній загін перебуває на передовій під обстрілами артилерії. "Новобранці" оселилися в покинутій будівлі. Постачань та наказів від командирів не було.

Окупанти пишуть рапорти про відмову від участі у війні / Фото росЗМІ

8 листопада він та інші окупанти написали рапорт, в якому сказали, що не можуть продовжувати службу. Вони здали зброю і їх відвезли в "безпечне місце".

Дружина цього мобілізованого звернулася до російської військової прокуратури. Вона зазначила, що в навчальному таборі мобілізованих обманули, пообіцявши їм розташування в тилу, щоб "слідкувати за порядком та охороняти". Перед відправкою на війну мобілізовані на полігоні "нічим не займалися".

"Мобіки" плачуть через свою нікчемність

Дружина іншого мобілізованого розповіла, що її чоловіка направили в мотострілкові війська. На полігоні він брав участь у стрільбах три – чотири рази, а потім їх відправили на передову. Він телефонував їй 12 листопада.

За словами дружини, під час розмови він декілька разів починав ридати. Ці мобілізовані теж написали рапорт із відмовою воювати на передовій "через відсутність моральної, психологічної та фізичної підготовки".

Зауважте! Радник ОП Олексій Арестович пояснив, що "жіночі бунти" в Росії цілком очевидні, адже на війні гинуть багато чоловіків та зростають побутові проблеми. Крім того, більшості жінкам не виплачують відповідних компенсацій за загиблих військових. Арестович заявив, що щодня в Україні гинуть близько 100 мобілізованих росіян.

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Близько 70 жінок вирушили до Старобільська Луганської області за своїми чоловіками, щоб їх повернули з фронту.

Вони розповіли, що чоловіки, яких мобілізували 1 жовтня, вже 16 жовтня опинилися на території Луганщини, де "виживали в окопах, без забезпечення, без подальшого навчання та без командування"

1 листопада мобілізованих перекинули на першу лінію фронту під Сватовим. Жінки жаліються, що їхні чоловіки потрапили під сильний і смертельний артилерійський обстріл зі сторони ЗСУ, зазнавали мінометних обстрілів та атак дронами.

Дружини мобілізованих із Курська розповіли, що їхніх чоловіків, які відступили з-під обстрілу, змушують повернутися назад. Жінки поскаржилися до військової прокуратури, але там їм відповіли, що не вивозитимуть солдатів до Росії.

У коментарі російському ЗМІ одна з дружин окупантів розповіла, що її чоловіка відправили до навчальної частини у Воронежі 15 жовтня. Там вони пройшли "військову підготовку", під час якої стріляли холостими патронами на полігоні.

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