Віктор Медяник ще на початку повномасштабної війни долучився до Сил оборони. Боєць мав позивний "Мед", але його називали "Мойсеєм", бо він, як і біблейський пророк, вів за собою, і так само виводив з позицій, але вже останнім. Віктор не сумнівався, що прорветься сам і поведе за собою побратимів.

Його останній бій був на Курщині – в оточенні кадирівців, які погрожувати йому відрізати голову. Та навіть коли Віктору запропонували здатися в полон – він обрав битися до останнього. Свій останній бій воїн зміг зафільмувати, і згодом це відео змогли побачити рідні хлопця. Більше про історію Віктора Медяника і його боротьбу – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Казав мамі, що волонтерить: про рішення піти на фронт

Ще у 2014 році, коли розпочалася війна, Віктор шкодував, що не може піти воювати. Але тоді йому було лише 14 років. Та у 2022 році, з перших днів повномасштабного вторгнення, Віктор добровільно долучився до війська. Про це рішення сина мати, Олена Гаврилова, дізналася вже з його соцмереж. У свій день народження 27 березня хлопець написав, що не може більше залишатися осторонь.

Хоча спочатку Віктор говорив мамі, що займається волонтерством, насправді вже проходив військовий вишкіл у підрозділі "Стугна". Так почалася його військова кар'єра.

Мама згадує, що Віктор дуже любив читати і цікавився історією України. Він був дуже спокійною і домашньою дитиною, але Революція Гідності та початок війни так сколихнули його, що "спокійний хлопчик десь подівся". Він почав брати участь у різних мітингах і протестах. Хлопець також доєднався до ультрас полтавської "Ворскли". Любив своє місто і футбольний клуб.

Побратими згадують, що Віктор постійно жартував. Вони й досі використовують його жарти. Побратим Віктора Вадим Адамов "Відьмак" розповів, що хлопець міг знайти спільну мову абсолютно з усіма. Будь-яка компанія, п'ять хвилин і він вже "свій" там.

"Він був феноменальною людиною. Поєднання простоти й цього неймовірного вогника в очах – це щось, чого я не бачив більше ні в кого. Віктор був найбільш визначною людиною, з якою я перетинався за 3 роки роботи на фронті", – поділився Вадим Адамов "Відьмак".

Завжди йшов перший: Віктор рвався стати штурмовиком

Спочатку у 2022 році Віктор став на захист Київщини, потім Бахмута. Він починав з кулеметника, а пізніше став пілотом БпЛА. Згодом брав участь у Запорізькому контрнаступі біля Роботиного. Далі бої за Торецьк, де стримували російське просування. Віктор не боявся смерті. Небезпека його вабила, тому рвався стати штурмовиком, і саме в Торецьку отримав перші подібні завдання.

Усі мені розповідають, що Вітя був дуже сміливий і завжди йшов першим,

– поділилася Олена Гаврилова.

Вона згадує, що він постійно жартував, мовляв, росіяни вже стільки снарядів на нього витратив, що він стільки і не вартує.

За лічені дні після важкої оборони Торецька Віктор у складі 95 десантно-штурмової бригади поїхав на свою останню операцію. Рідним сказав не одразу, але мама зрозуміла – син на Курщині.

"Він написав, що переїжджають на Харківський напрямок. Потім, що під Сумами. Це все протягом однієї доби він мені відписував. Ми ж тоді ще не знали, що буде наступ на Курщині. А вже через пару днів кажу йому, що пазли складаються. Він каже, мовляв, не треба нічого складати та що дуже радий – хоче тепер повоювати на їхній землі", – розповіла Олена Гаврилова.



Віктор Медяник під час служби / Інстаграм Віктора Медяника

Віктор зняв на камеру останні дні свого життя – в повному оточенні, без води й додаткових боєприпасів та впритул до кадирівців.

Води не пили два дні. Усе х**ня. Сусідню посадку взяли пі**раси (кадирівці, – 24 Канал), кричать: "Х**ли здавайтеся!" Обіцяли голову відрізати, але ми їм вчора нормально насипали,

– сказав в останньому відео Віктор Медяник.

Мама розповіла, що після того, як Віктор попав на Курщину, він вже не дзвонив, лише переписувався. Написав, що вони їдуть стабілізувати небезпечне місце і його не буде 7 днів на зв'язку. На четвертий день Олені повідомили, що її син загинув. Пізніше стало відомо, що Віктору пропонували здатися в полон і зберегти життя, але він обрав битися до останнього патрону. 22 серпня 2024 року він загинув.

Воїн зняв на камеру свій останній бій в оточенні кадирівців

Свій останній бій Віктор зміг зафільмувати. Рідні змогли побачити його, коли побратими повернули телефон Віктора – весь побитий з тильної сторони, але із вцілілим екраном. Олена каже, так він допоміг, аби світ дізнався про нього.

Він загинув в оточенні кадирівців. Дві доби був страшний штурм, їх оточили. Я це побачила на його телефоні, який мені повернули. Я була вражена, наскільки він досвідчений, що він розуміє – це кінець, і наскільки він спокійно і холоднокровно тримається,

– розповіла Олена Гаврилова.

Навіть росіяни присвятили Віктору не одну статтю, бо він їм не підкорився. Олена розповіла, як бачила на сайті кадирівців, що вони вихвалялися вбивством Віктора.

Віктор міг стати письменником

Майбутнє Віктора Медяника могло скластися зовсім інакше. Він міг би стати блискучим письменником. Його побратим Вадим каже, що "Мед" писав, але не публікував свої тексти. І шкода, що вже не зробить цього.

"Для мене Віктор – це талант, який не встиг розкритися. Те, як він розказував історію, як говорив, як поводився – він неймовірно манірний чувак, абсолютно безстрашний. Він просто неймовірний персонаж, наче виліз з якогось роману Джека Лондона чи Еріха Марії Ремарка, тобто феноменальний чувак. Мені дуже сумно було, що він не встиг розкритися через те, що трапилось. Тому що це був би один з кращих письменників в Україні, який би розказував про війну так, як ніхто у світі про неї не міг би розказати", – сказав "Відьмак".

Американський журналіст Джейсон Белліні, почувши історію Віктора, зняв про нього документальний фільм, який номінували на "Еммі". Його показали і в Штатах, і в Україні. Український виконавець Артем Лоїк присвятив пісню Віктору. А в його рідному місті Полтаві улюблений клуб "Ворскла" після загибелі Віктора присвятив йому гру.

Близькі Віктора звернулися до президента України з петицією про надання воїну звання Героя України. Петиція вже зібрала 25 тисяч підписів і тепер на розгляді.