Зокрема, російський чиновник завітав у московський госпіталь з камерами. Він поспілкувався з загарбниками, які втратили кінцівки, пише 24 канал.

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Ісаков переконаний, що це їм не завадить нормально жити. Він заявив, що якщо вони втратили кінцівки нижче колін – "будуть бігати".

"У тебе коліна є. Ти взагалі можеш бігати", – сказав російський чиновник.

Потім він звернувся до іншого загарбника, який теж втратив кінцівки на війні в Україні. Він знову видав чергову нісенітницю.

"Якщо коліна є – простіше простого. А коли немає суглобів – звичайно, складніше, але зараз теж є протези з електронікою. І теж люди, як би, ходять – і теж не помічають", – додає Ісаков.

Однак російський чиновник не згадав, що через жорсткі санкції Заходу проти Росії через загарбницьку війну у країни-агресорки виникли серйозні проблеми як з електронікою, так і з, власне, сучасними протезами.

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Ісаков переслідував свою доньку, яка була проти війни

Донька російського сенатора втекла за кордон. Оскільки Ісаков назвав її "зрадницею". Дівчина раніше виступала проти вторгнення Росії в Україну.

25-річна Діана Ісакова розклеювала антивоєнні листівки та виходила на акції протесту. Через це її арештували та допитували співробітники ФСБ.

Вона виїхала до Грузії, оскільки її батько продовжує "нападати" на неї. Ісаков також звинуватив доньку в тому, що вона виступила проти політики своєї країни, "продала свого батька, свою сім'ю, свою батьківщину та поїхала з Росії".

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