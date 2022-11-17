Зокрема, російський чиновник завітав у московський госпіталь з камерами. Він поспілкувався з загарбниками, які втратили кінцівки, пише 24 канал.
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Ісаков переконаний, що це їм не завадить нормально жити. Він заявив, що якщо вони втратили кінцівки нижче колін – "будуть бігати".
"У тебе коліна є. Ти взагалі можеш бігати", – сказав російський чиновник.
Потім він звернувся до іншого загарбника, який теж втратив кінцівки на війні в Україні. Він знову видав чергову нісенітницю.
"Якщо коліна є – простіше простого. А коли немає суглобів – звичайно, складніше, але зараз теж є протези з електронікою. І теж люди, як би, ходять – і теж не помічають", – додає Ісаков.
Однак російський чиновник не згадав, що через жорсткі санкції Заходу проти Росії через загарбницьку війну у країни-агресорки виникли серйозні проблеми як з електронікою, так і з, власне, сучасними протезами.
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Ісаков переслідував свою доньку, яка була проти війни
- Донька російського сенатора втекла за кордон. Оскільки Ісаков назвав її "зрадницею". Дівчина раніше виступала проти вторгнення Росії в Україну.
- 25-річна Діана Ісакова розклеювала антивоєнні листівки та виходила на акції протесту. Через це її арештували та допитували співробітники ФСБ.
- Вона виїхала до Грузії, оскільки її батько продовжує "нападати" на неї. Ісаков також звинуватив доньку в тому, що вона виступила проти політики своєї країни, "продала свого батька, свою сім'ю, свою батьківщину та поїхала з Росії".
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