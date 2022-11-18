І це – зовсім не перебільшення. Термобілизні, яка повинна допомагати переносити мінусові температури української зими, близько 40 років.

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Якість термобілизни вражає

Дату випуску цього виробу легко можна розгледіти на фотографії. Іронічно, що починається воно з потертих літер "ЗЛО", які яскраво характеризують і власників "аналогов нєтної" продукції, і те, що вони несуть на українську землю, і то, що на них чекає.

Якість "термобілизни" прекрасно видно й на фото. Її тканина настільки щільна, що крізь неї легко просвічує сонечко. Тож навряд такі вироби зможуть справитися з покладеними на них надіями окупантів.

Зазначимо, що у таких штанях окупанти воюють уже. Екземпляр, зображений на фото, був знайдений на залишених окупантами позиціях в Харківській області.

"Термобілизна" окупантів / Фото з телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ"

Росіяни дуже незадоволені забезпеченням

Все більше росіян починають розуміти, яку роль для них підготувала їхня батьківщина. І все гучніше вони починають обурюватися. Так, нещодавно у Кубинці стався конфлікт через показовий огляд військ, влаштований для керівництва. Один з мобілізованих не витримав й перейшов на крик, коли розмовляв з офіцером. Ба більше, дійшло й до застосування сили.

Для обурення була низка причин, серед яких:

навчання стройовому кроку, який ну ніяк не допоможе на фронті,

відсутність нормального навчання зі стрільби, адже його ведуть без реальних мішеней,

невидача амуніції, однак заповнення на неї документів.

Зауважте, обурення тому, що їх проти волі та без причини відправляють вбивати громадян іншої держави, не було.

А чого дивуватися? Конвеєр із гарматним м'ясом має безперебійно працювати, поставляючи російський фарш до української м'ясорубки. Навіщо витрачати час? Росія не має мети вас навчити і зробити професіоналами, її мета – закрити проломи в обороні щільним живим парканом,

– прокоментували інцидент у NEXTA.

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Через таку "високу" якість забезпечення морально-психологічний стан окупантів жахливий. Серед них поширене пияцтво, а багато хто знаходить вихід у самотравмуванні чи самогубстві.

Ба більше, на тлі незадоволення керівництвом все більше з'являється повідомлень про конфлікти. Так, нещодавно знайшли застреленим полковника, смерть якого місцеві ЗМІ назвали самогубством. Однак зазначимо, що пострілів чули п'ять.

Деякі ж росіяни поступають більш розумно – складають зброю та здаються у полон, інші ж пишуть рапорти про відмову вести бойові дії. Так, мобілізовані з Новосибірську, які опинилися на першій лінії фронту, написали рапорти про відмову від боїв та здали зброю. Своє рішення вони пояснили не гуманними причинами, а тим, що вважають свою підготовку недостатньою.

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