Случилось это во Владивостоке. Известно, что погибший — заместитель начальника Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища и начальник отделения технического обеспечения из Владивостока.

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Интересные обстоятельства смерти

Вадим Бойко, а именно так звали полковника, отвечал за работу с новым "пушечным мясом". Что интересно, местные российские СМИ сообщают, что полковник самоликвидировался. Однако усомниться в этом дает не только отсутствие предсмертной записки.

Полковник был найден в собственном кабинете застреленным в грудь. Более того, очевидцы сообщают, что слышали по меньшей мере 5 выстрелов, что трудно реализовать при попытке самоубийства.

В сети также насмехаются над таким предположением российских СМИ:

Пять выстрелов в грудь. Конечно, самоубийство.

Видимо, родственники 155 бригады морпехов поздравления передали. Или боевые комары.

Ну что за криворукая росня, даже застрелиться с первых четырех попыток не могут.

Мобилизированные в России начали унижать своих офицеров

В Кубине из-за показательного обзора войск, устроенного для руководства, недавно произошел конфликт, во время которого один из мобилизованных резко раскритиковал командиров. По его словам, он не понимает, зачем они заполняют недостающие документы об амуниции. Ведь на самом деле ничего не выдают.

Также он раскритиковал строевой шаг, которому их обучали, отнюдь не понадобится на фронте в Украине. Также "прошёлся" и по стрельбам. Он кричал, что на самом деле в России только имитируют стрельбы и учения, заставляя стрелять по выдуманной пехоте, ведь даже специальных мишеней нет.

Во время конфликта россиянин начал унижать старшего офицера, перешел на крик, а затем вообще ударил его кулаком в грудь.

В России растут бунтарские настроения: последние новости

Все больше россиян не хочет лично участвовать в войне против Украины. Они чаще выражают свое недовольство и бунтуют. Так, недавно оказавшиеся на первой линии фронта новосибирские мобилизованные написали рапорты об отказе от боев и сдали оружие. Свое решение они объяснили не гуманными причинами, а тем, что считают свою подготовку недостаточной.

Ситуацией в армии возмущены не только мобилизованные, но и генералы. Оппозиционный политолог Аббас Галлямов считает, что "в какой-то момент" это недовольство может получить "политическое звучание".

Также назревает и женский бунт, ведь жены военных недовольны работой генералов. Они считают, что те бросают их мужчин без подготовки, снаряжения и даже еды на верную смерть.

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