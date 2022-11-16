Более того, там уже сформирована аллея из погибших, которые сами же пришли в чужую страну убивать украинцев. Такая информация появилась в российском СМИ, сообщает 24 канал.

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"Аллея погибших"

В РосСМИ сообщают, что самая ранняя дата гибели захороненных там оккупантов – 26 февраля 2022 года, самая поздняя – 3 ноября. При этом некоторые захороненные были ликвидированы довольно оперативно: похороненный Роман Полонский уехал из Томска в Украину 30 сентября, а 24 октября погиб.

Среди похороненных, в частности, есть и "миротворец" из Нагорного Карабаха и правоохранитель, который кошмарил местное население. Так, майор полиции, похороненный на "аллее погибших", известен местной общине тем, что составлял многочисленные протоколы на общественных работников за так называемые несанкционированные митинги и пикеты. В СМИ отметили, что неизвестно, как на фронте в Украине оказался их милиционер.

На многих могилах отмечается, что россияне погибли "при исполнении служебного долга", однако не указывается при каких обстоятельствах.

Россияне возмущаются

Конечно же, в сообщении россияне возмущаются, что многие похороненные "погибли не воюя" из-за того, что не прошли ни одного дня обучения в учебных центрах и не имели рядом "отважного настоящего командира". А то, что ехали эти "герои" захватывать чужое государство, убивать и пытать мирное население – их вообще не волнует.

Самое ужасное, что нам рассказывают сказки о том, что все у них хорошо, что боевой дух у бойцов замечателен, что армия заботится о них,

– возмутилась в сети россиянка.

Также она возмутилась, что местные власти не сообщают о гибели мобилизованных, боясь общественного резонанса. И это при том, что возле могил военных на томском кладбище в Воронино "развевается огромное количество флагов".

Непонятно, правда, что удивляет россиян в гибели их мобилизованных, ведь о плохом обеспечении говорили еще и до начала "частичной" мобилизации. Также еще с начала полномасштабного вторжения украинцы дали четко понять, что сдаваться без боя не будут, а всех, кто будет переступать границу с оружием – ждет незавидная судьба.

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О плохой экипировке россиян известно давно. На днях появилось и очередное видеодоказательство невероятно "качественных" бронежилетов и защитных касок. Так, мобилизованный показал, что в выданном ему бронежилете пластина сделана из материала, похожего на керамику, и есть дырка, вероятно, от удара ножом. А шлем можно буквально раздолбать рукой.

Другой оккупант назвал свое пребывание на войне "выживанием". В очередном перехвате ГУР он рассказал, что, несмотря на сложные условия мобилизованных, их командиры бродят пьяные и объедаются на глазах у своих голодных подопечных.

Неудивительно, что с таким обеспечением и подготовкой каждый день гибнет немало россиян. По данным Арестовича эта цифра достигает не менее 100 мобилизованных в сутки.

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