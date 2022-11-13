Да, бункерный диктатор предлагает лишать гражданства за "фейки" о российской армии. Об этом сообщили РосСМИ.

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Гражданства России будут лишать за "фейки" об армии

оккупанты в первом чтении одобрили законопроект о гражданстве. Однако Путин внес свои поправки.

В частности, президент России настаивает, чтобы приобретенное гражданство лишали за "фейки" об армии, а еще ее дискредитацию и участие в нежелательных организациях.

Кроме того - за поругание флага и герба, организацию "вооруженного мятежа с целью насильственной смены конституционного строя страны", публичный призыв к экстремизму и посягательства на жизнь государственного деятеля.

Кстати, будут лишать гражданства вне зависимости от времени совершения так называемых "угрожающих действий". По россиянам уже традиционно продолжит ФСБ.

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В России издали новые методички

Недавно в России издали новые методички , как правильно писать о так называемой "специальной военной операции", а на самом деле войне.

В частности, приказали не разделять бойцов на "мобиков" и военнообязанных, а называть всех "воинами" и "солдатами".

Более того, слово "мобик" не употреблять вообще. Да и о хлопке лучше не вспоминать. Слово "хлопки" – под запретом.

В украинской разведке подчеркнули, что появление таких методик свидетельствует о том, что проблема в российском обществе действительно есть. Более того, недовольство среди граждан государства-агрессора только растет. Впрочем, вместо того чтобы решить проблему, Кремль традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением.

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