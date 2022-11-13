Так, бункерний диктатор пропонує позбавляти громадянства за "фейки" про російську армію. Про це повідомили росЗМІ.

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Громадянства Росії позбавлятимуть за "фейки" про армію

Окупанти у першому читанні схвалили законопроєкт про громадянство. Однак, Путін вніс свої поправки.

Зокрема, президент Росії наполягає, аби набутого громадянства позбавляли за "фейки" про армію, а ще її дискредитацію та участь у небажаних організаціях.

Окрім того – за наругу над прапором та гербом, організацію "збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу країни", публічний заклик до екстремізму та посягання на життя державного діяча.

До речі, позбавлятимуть громадянства незалежно від часу вчинення так званих "загрозливих дій". За росіянами вже традиційно продовжить ФСБ.

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В Росії видали нові методички

Нещодавно в Росії видали нові методички, як правильно писати про так звану "спеціальну воєнну операцію", а насправді війну.

Зокрема, наказали не розділяти бійців на "мобіків" і військовозобов'язаних, а називати всіх "воїнами" і "солдатами".

Ба більше, слово "мобік" не вживати взагалі. Та й про бавовну краще не згадувати. Слово "хлопки" – під забороною.

В українській розвідці наголосили, що поява таких методичок свідчить про те, що проблема в російському суспільстві справді є. Ба більше, невдоволення серед громадян держави-агресора лише зростає. Втім, замість того, щоб розв'язати проблему, Кремль традиційно намагається використати пропаганду для маніпуляцій над населенням.

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