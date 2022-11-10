Причому вбивають їх свої ж солдати на Луганському напрямку. Перед цим жінки заявили, що поїдуть за ними на фронт в Україну.

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Окупанти на Луганщині розстрілюють своїх

Жінка окупанта розповіла, що їй нібито зателефонував чоловік та розповів все, що було в росіян на Луганщині. За її словами, в перший день їхнього перебування в Україні:

  • першу роту кинули вперед, а повернулось всього 7 окупантів;
  • ротний зв'язав їх, намалював їм хрести зеленою фарбою, зв'язав їм руки та бив. Також він назвав їх дизертирами та забрав кудись. Після цього їх не бачили;
  • потім росіяни відправили 4 роту. Всі хлопці вернулись назад та сказали, що їх там вбивають.

Вони (4 рота – 24 канал) чули, як по рації передавали наші своїм же: "Іграшки прибули. Можете стріляти". Їх вбивають свої ж солдати,
– пояснила громадянка країни-окупанта.

Також вона побідкалась, що 3-й роті хлопці з 4-ї сказали не йти туди. Проте начальство дало розпорядження покинути позиції. Потім на них полетіли снаряди від своїх же. У відповідь стріляти заборонили.

Тоді вороги нібито втекли в населений пункт. Місцеві розповіли, що в попереднє місце їхнього базування відправили техніку та літаки, були вибухи.

Їх не б'ють х**ли, їх б'ють наші. Всіх їх просто вбивають. Їх привезли туди як іграшки, просто познущатись над нашими хлопцями (мовиться про окупантів – 24 канал). Допоможіть їх, будь ласка, вивезти,
– сказала росіянка.

Вона також побідкалась, що цю 3 роту оголошують дизертирами. Після цього вона заявила, що жінки вирушили до Старобільська за своїми чоловіками.

В "путь" відправились 70 дружин та родичів мобілізованих із Курської області.

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