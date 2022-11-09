У російських телеграм-каналах поширили розмову окупанта з братом. Росіянин розповідає, що на Сватівському напрямку їх кинули командири і вони залишились без техніки, пише 24 канал.

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Які умови служби в "мобіків"

Спочатку новобранців привезли на Краснолиманський напрямок та обіцяли, що вони поїдуть лише для охорони штабу. Втім, окупанти опинилися на передовій – у лісосмузі в районі Сватового Луганської області. За словами одного з військових, після цього командування "помахало ручкою та поїхало".

Чоловік розповів, що військові під Сватовим не мають належного озброєння, техніки, не знають імен своїх командирів, і більше того, до них не можуть доїхати машини з харчуванням.

Лісосмуга, в якій вони перебувають, вже частково вирубали на дрова – так вони залишилися без укриття. При цьому їхні позиції регулярно зазнають обстрілів. Військовий також заявив, що іноді вони підпадають під обстріл власної артилерії.

Окупанти планують підірвати себе гранатою

Росіянин каже, що у разі наступу ЗСУ підірве себе гранатою.

Мені ось пох*й, я взяв у Санька гранату. У мене і запал є до гранати. Буде якийсь кіпіш – я їб*в, я не здамся,

– говорить окупант.

Серед обмундирування в найманців лише кілька ріжків з набоями. За словами окупанта, у нього є два ріжки, один вже комусь віддав, а ще третій – в автоматі, при чому автомат не його. Російський солдат попросив родичів "бігти у прокуратуру", якщо раптом він зникне.

"Мобіки" починають розуміти, що їх кинули

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

У черговому перехопленні ГУР окупант схарактеризував своє перебування на війні як "виживання". Він розповідає, що намагався втекти, але впіймали. Окрім того, противник зазначив, що командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних "мобіків".

На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.

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