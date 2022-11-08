За традицією, окупант розпочинає телефонну розмову з ниття. Росіянин говорить, що його підрозділ перебуває на першій лінії фронту. Українські війська обстрілюють їх кожен день.

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Які умови в окупантів

За словами росіянина, вони живуть в землянках у лісі. Крім того, військове командування підрозділу кинуло окупантів, забезпечивши 8 людей однією півторалітровою пляшкою води та двома сухпайками на добу.

А тут по телевізору показують, що у вас все гаразд,

– каже співрозмовниця.

У відповідь окупант каже, що це все неправда і розповідає, що його підрозділ не забезпечений необхідною технікою. За його словами, вся техніка підривається на мінах, які розставили самі ж окупанти.

Українські захисники щодня обстрілюють позиції росіян. На противагу, в окупантів навіть немає бінокля чи тепловізора, щоб хоч якимось чином роздивитись місцевість.

ГУР перехопило чергову розмову окупанта: дивіться відео

Росіяни масово тікають з позицій

За словами російського солдата, з 28 людей його підрозділу у строю залишились лише 9. Половина людей втекла, решта – поранені. Окупант розповідає, що 80 чоловік втекли в сусіднє село і сховались у будинку культури, проте наші захисники ліквідували їх усіх.

Окрім того, нещодавно їхній підрозділ поповнили ув'язненими. Росіянин каже, що вони гарматне м'ясо, адже кожен день з позицій вивозять "200" Ваньок.

Про що ниють окупанти: основне

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

У черговому перехопленні ГУР окупант схарактеризував своє перебування на війні як "виживання". Він розповідає, що намагався втекти, але впіймали. Окрім того, противник зазначив, що командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних "мобіків".

На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.

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