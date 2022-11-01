За інформацією InformNapalm, російські офіцери вже втомились слухати постійне ниття своїх вояк в телефонних перемовинах на передовій, які періодично поширює ГУР. Тож вони вирішили урізноманітнити розмови окупантів з родичами.

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Про що йдеться

Російське командування поставило завдання сержантам "грати в радіогру". Вони повинні дзвонити знайомим, друзям або колегам і розповідати якісь героїчні історії. Наприклад, як вони "однією ротою відбивають атаки полків НАТО", "300 солдатів тримають оборону проти 12000 польських найманців" і так далі.

Як зазначають у телеграмі розвідувальної спільноти, насправді виходить досить смішно та неправдоподібно, бо актори здебільшого не дуже розумні. Тому ми можемо тільки подякувати російським офіцерам за такий "креатив".

Перехоплення розмов окупантів: на що бідкаються найчастіше

Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

У черговому перехопленні ГУР окупант схарактеризував своє перебування на війні як "виживання". Він розповідає, що намагався втекти, але впіймали. Окрім того, противник зазначив, що командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних "мобіків".

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

Крім ниття, загарбники також хвалять українських військових. За словами росіянина, українці дуже вміло відпрацьовують по цілях ворога. Водночас окупант зауважив, що самі росіяни взагалі не здатні влучно бити по цілях.

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