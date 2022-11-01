По информации InformNapalm, российские офицеры уже устали слушать постоянное нытье своих воинов в телефонных переговорах на передовой, периодически распространяемое ГУР. Поэтому они решили разнообразить разговоры оккупантов с родственниками.

Кстати В разведке рассказали детали о взрывах на аэродроме в Псковской области

О чем идет речь

Российское командование поставило задачу сержантам "играть в радиоигру". Они должны звонить знакомым, друзьям или коллегам и рассказывать какие-нибудь героические истории. К примеру, как они "одной ротой отбивают атаки полков НАТО", "300 солдат держат оборону против 12000 польских наемников" и так далее.

Как отмечают в телеграмме разведывательного сообщества, действительно получается довольно смешно и неправдоподобно, потому что актеры в большинстве своем не очень умны. Поэтому мы можем только поблагодарить российских офицеров за такой "креатив".

Перехват разговоров оккупантов: на что жалуются чаще всего

Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине. Военный командующий жалуется, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой.

В очередном перехвате ГУР оккупант охарактеризовал свое пребывание на войне как "выживание". Он рассказывает, что пытался скрыться, но поймали. Кроме того, противник отметил, что командиры слоняются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты в Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

Кроме нытья, захватчики также хвалят украинских военных. По словам россиянина, украинцы очень умело отрабатывают по целям врага. В то же время оккупант заметил, что сами россияне вообще не способны метко бить по целям.

К теме – Оккупант снова ноет в новом перехвате ГУР: смотрите видео