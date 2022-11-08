По традиции, оккупант начинает телефонный разговор с нытья. Россиянин говорит, что его подразделение находится на первой линии фронта. Украинские войска обстреливают их каждый день.

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Какие условия у оккупантов

По словам россиянина, они живут в землянках в лесу. Кроме того, военное командование подразделения бросило оккупантов, снабдив 8 человек одной полуторалитровой бутылкой воды и двумя сухпайками в сутки.

А тут по телевизору показывают, что у вас все хорошо,

– говорит собеседница.

В ответ оккупант говорит, что это все неправда и рассказывает, что его подразделение не обеспечено необходимой техникой. По его словам, вся техника подрывается на минах, которые расставили сами оккупанты.

Украинские защитники каждый день обстреливают позиции россиян. В противоположность, у оккупантов даже нет бинокля или тепловизора, чтобы хоть как-то рассмотреть местность.

ГУР перехватило очередной разговор оккупанта: смотрите видео

Россияне массово бегут с позиций

По словам российского солдата, из 28 человек его подразделения в строю остались только 9. Половина человек сбежала, остальные ранены. Оккупант рассказывает, что 80 человек сбежали в соседнее село и скрылись в доме культуры, однако наши защитники ликвидировали их всех.

Кроме того, недавно их подразделение пополнили заключенными. Россиянин говорит, что они пушечное мясо, ведь каждый день с позиций вывозят "200" Ванек.

О чем ноют оккупанты: основное

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты в Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине. Военный командующий жалуется, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой.

В очередном перехвате ГУР оккупант охарактеризовал свое пребывание на войне как "выживание". Он рассказывает, что пытался скрыться, но поймали. Кроме того, противник отметил, что командиры слоняются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".

На то, что ССУ значительно лучше укомплектованы, жаловался не только этот россиянин. Также оккупанты жалуются, что армия Украины преобладает и по качеству артиллерии. После очередного огня защитников Украины выживает 1 захватчик из 20.

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