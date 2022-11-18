В російських телеграм-каналах опублікували відео з полігону. Росіяни скаржаться, що офіцери два тижні брехали їм.

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Як військове командування обманювало мобілізованих

Відео, яке "гуляє" тепер мережею, поширили у коментарях під публікацією губернатора Томської області Володимира Мазура. Ймовірно, воно зняте у селищі Єлань, куди звозять усіх мобілізованих із Томської області.

На кадрах видно велику кількість російських солдатів. Як дізнаємося від одного з них, вони обурені брехнею з боку командування.

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Військовослужбовці кажуть, що вони перебувають на полігоні з 26 жовтня. За весь час, що вони там пробули, солдатам навіть не показали, як стріляти з автоматів.

Нам офіцери брехали, що ми тероборона. Виявилося, що ми стрілецький підрозділ. Ми штурмовики, не тероборона. Ми автоматів не бачили, два тижні тут, в руках їх не тримали навіть. Як із такими офіцерами воювати? Вони продадуть там нас, в Україні,

– скаржаться новоспечені мобілізовані.

Продадуть чи не продадуть може й невідомо, а те, що окупантам в Україні раді не будуть – це точно. У загарбників не так багато варіантів щодо результатів поїздки в Україну: або здатися у полон, або загинути.

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Свіжі втрати росіян станом на 18 листопада

Особового складу – 83 460 (+350) осіб,

танків – 2 879 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 808 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 1 865 (+5) одиниць,

РСЗВ – 393 (+0) одиниці,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+5),

крилатих ракет – 480 (+6),

кораблів /катери – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4) одиниць,

спеціальна техніка – 161 (+1).

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