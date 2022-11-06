Напомним, что накануне российские солдаты попытались высказать коллективное мнение генералу, который в это время был сильно под хмельком. Мобилизированные нецензурно обругали его и выгнали из полевого лагеря.

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Почему бунтовали мобилизованные из Казани

Ужасные условия и отсутствие обещанных выплат сплотили русских солдат. Дело в том, что командование оставило своих военных без воды, отопления, еды и надлежащего вооружения.

Поэтому "мобики" собрались возле палатки генерала и начали бунт. Командующему так и не удалось успокоить подчиненных. Не помогли даже устрашения, что вызовет ОМОН.

Новые подробности бунта мобилизованных в Казани: смотрите видео

На такой акт недовольства отреагировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он распространил видео из Казани и прокомментировал, что волна бунтов "только зарождается".

В InformNapalm рассказали, что "вагнеровцы" активно распространяют видео бунта и насмехаются над неспособностью российского командования управлять мобилизованными. К слову, Пригожину выгодны протесты российских военных, ведь на их фоне его собственная "армия" из заключенных выглядит гораздо престижнее.

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Что известно о бунтах мобилизованных россиян: актуальные новости

Недавно в украинской разведке рассказали, что российские командиры не могут обуздать мобилизованных. В частности, на Херсонщине руководитель батальона в перехваченном разговоре жаловался, что его подчиненные постоянно употребляют алкоголь.

Кроме того, в Главном управлении разведки добавили, что в российском Владивостоке власти готовятся к массовым протестам местных. Дело в том, что местное население активно высказывается против путинской мобилизации.

Прибывшие на фронт мобилизованные также отказываются воевать. Например, приехавшие из Томской области солдаты уже две недели прячутся в лесах Луганщины.

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