Только военные могут взбунтоваться

В конце концов можно предполагать, что в какой-то момент им это надоест, они осознают, что воюют, калечатся и гибнут в Украине ни за что, и поднимут бунт против Кремля. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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По его словам, это понимает даже сам бункерный дед Путин. Ведь совсем недавно в Москве, возле самого Кремля проводили учения на случай мятежа против нынешней власти. Федеральная служба охраны выгоняла на Красную площадь БТРы, разнообразную тяжелую технику и имитировала эвакуацию суперуважаемых лиц, наиболее уважаемых лиц из российской элиты.

То есть Кремль проводил тренировки и моделировал развитие событий в случае возможного восстания. Конечно, никакой информации, к чьему мятежу готовились в Москве, не было. Но, вероятнее всего, они отдают себе отчет, что именно военные могут стать той силой, которая восстанет против Путина.

Журналистов в России нет, партий независимых нет, общественных движений нет, народ там забитый. Кто может? Только озлобленные российские военные,

– подчеркнул Ступак.

Он добавил, что это доказывает – российские власти отдают себе отчет, что почти все их шаги приводят к тому, что армия просто теряет людей, ресурсы, мотивацию, авторитет и даже самоуважение.

Реален ли мятеж против Путина

Впрочем, несмотря на огромную вероятность и складывающиеся в пользу этого обстоятельства, Ступак не верит в настоящий и мощный бунт российских военных. Он считает, что оккупанты просто будут бросать оружие на передовой со словами: "Я устал, я иду домой".

Они будут пытаться возвращаться домой, несмотря на угрозы руководства уголовными делами, огромными сроками наказания, расстрелами. И вот, когда таких военных будет очень много, этот вал уже невозможно будет остановить.

Иван Ступак о вероятности масштабного бунта среди российских военных: смотрите видео

Потери России в войне

Конечно, одним из наиболее демотивирующих факторов для россиян являются их огромные потери на фронте и в тылу. Ведь по состоянию на утро 6 ноября с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже почти 76 тысяч оккупантов.

Так же поражают и их потери в технике: