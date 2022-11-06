Только военные могут взбунтоваться
В конце концов можно предполагать, что в какой-то момент им это надоест, они осознают, что воюют, калечатся и гибнут в Украине ни за что, и поднимут бунт против Кремля. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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По его словам, это понимает даже сам бункерный дед Путин. Ведь совсем недавно в Москве, возле самого Кремля проводили учения на случай мятежа против нынешней власти. Федеральная служба охраны выгоняла на Красную площадь БТРы, разнообразную тяжелую технику и имитировала эвакуацию суперуважаемых лиц, наиболее уважаемых лиц из российской элиты.
То есть Кремль проводил тренировки и моделировал развитие событий в случае возможного восстания. Конечно, никакой информации, к чьему мятежу готовились в Москве, не было. Но, вероятнее всего, они отдают себе отчет, что именно военные могут стать той силой, которая восстанет против Путина.
Журналистов в России нет, партий независимых нет, общественных движений нет, народ там забитый. Кто может? Только озлобленные российские военные,
– подчеркнул Ступак.
Он добавил, что это доказывает – российские власти отдают себе отчет, что почти все их шаги приводят к тому, что армия просто теряет людей, ресурсы, мотивацию, авторитет и даже самоуважение.
Реален ли мятеж против Путина
Впрочем, несмотря на огромную вероятность и складывающиеся в пользу этого обстоятельства, Ступак не верит в настоящий и мощный бунт российских военных. Он считает, что оккупанты просто будут бросать оружие на передовой со словами: "Я устал, я иду домой".
Они будут пытаться возвращаться домой, несмотря на угрозы руководства уголовными делами, огромными сроками наказания, расстрелами. И вот, когда таких военных будет очень много, этот вал уже невозможно будет остановить.
Иван Ступак о вероятности масштабного бунта среди российских военных: смотрите видео
Потери России в войне
Конечно, одним из наиболее демотивирующих факторов для россиян являются их огромные потери на фронте и в тылу. Ведь по состоянию на утро 6 ноября с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже почти 76 тысяч оккупантов.
Так же поражают и их потери в технике:
- танков – 2 765 единиц,
- боевых бронированных машин – 5 611 единиц,
- артиллерийских систем – 1 781 единица,
- РСЗО – 391 единица,
- средств ПВО – 202 единицы,
- самолетов – 277 единиц,
- вертолетов – 260 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 465 единиц,
- крылатых ракет – 399 единиц,
- кораблей / катеров - 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 184 единицы,
- специальной техники – 155 единиц.