Оккупант жаловался на все: и на то, что к ним часто "прилетает", и на то, что нет даже нормальных поставок продовольствия. Из разговора стало известно, что он воюет между Кременной и Лиманом.

Многих ликвидировали ВСУ, за другими следят кадыровцы: перехват разговора оккупанта

Россиян беспощадно обстреливают

Россиянин рассказывал не только о ситуации в своей команде, но и в команде товарища, который был ближе к фронту. Сейчас тот ранен, однако у него даже нечего есть. Более того, их обстреливали так, что оккупанты не решались даже голову высунуть из окопа.

Обстреливали их и минами, и из танков, в результате чего из команды, насчитывавшей 100 человек, уже 10 захватчиков ликвидированы. Также есть много раненых.

Видишь, дрон летит, "яичко" сбрасывает на тебя, бум. 4 человека 300-е. Как минимум,

– жалуется оккупант.

И таковых в день прилетает 3–4 штуки. При этом эти дроны, по словам россиянина, они не сбивают, потому что боятся выдать свою позицию. В то же время радует его только, что работают "Грады", а вот на русскую артиллерию жалуется – оказывается, она бьет по своим же.

Со страхом ждет зимы

Мужчина поделился и слухами, что после Нового года в России планируется полная мобилизация, однако смысла в ней не видит. Ведь армия Украины, по его словам, значительно лучше оснащена и подготовлена.

Они 8 лет окапывались здесь. Им все равно на эту зиму. У них и "теплики", и ночники. А у нас ничего: ни ночников, ни "тепликов. Ничего нет,

– подчеркнул он.

Следовательно, по словам россиянина, украинцам остается только снести врага со своей территории.

Также у россиян проблемы с продовольствием. Те же сухпайки не выдают, более того, их даже нет на позициях. Воды же – 1,5 литра в 2 дня, ведь больше тоже нет. "Разве если дождик", – грустно шутит воин "2-й армии мира".

"На**на вот эта вот война? Ну, никому же не нужна. Только народ поубивают", — пришел к выводу оккупант в конце разговора. А потом пошел дальше "просто выполнять приказ", ведь проще выразить "протест" другу по телефону и пойти на убийство, чем бороться за свою свободу и права.

Положение россиян все хуже

На то, что ВСУ значительно лучше укомплектованы, жаловался не только этот россиянин. Также оккупанты жалуются, что армия Украины преобладает и по качеству артиллерии. После очередного огня защитников Украины выживает 1 захватчик из 20.

По словам другого оккупанта, в его подразделении каждый день гибнет по 20 – 30 солдат. Следовательно, россияне ежедневно понесут огромные потери в Украине.

Однако из-за того, что руководству России просто безразличны свои военные, им буквально приходится выживать и идти с автоматами против танков. Один из них решился на побег, однако его поймали.