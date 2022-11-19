Тому не варто применшувати загрозу. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

До теми У Defence Express відповіли, чому ворог почав бити ракетами С-300 по наземних цілях

Ракетний неядерний потенціал Росії

Військовий експерт зауважив, що Росія має на озброєння дев'ять типів ракет:

"Точка-У"

Х-59

Х-553

Х-22

"Калібр"

"Іскандер"

П-800 "Онікс"

Х-31

Х-101

На момент війни ці запаси складали в межах 6,5 – 7 тисяч одиниць. Більше не було. Але це вивести усереднену цифру доволі складно, тому що дані дуже відрізняються – на російських ресурсах зокрема,

– зауважує військовий експерт.

Щонайменше 5 тисяч ракет держава-агресорка вже застосувала проти України. Так, в окупантів залишилося від 1,5 до 2 тисяч одиниць. "Це ми ще не брали до уваги комплекс С-300, який переведений у режим поверхня-поверхня, він може працювати на 100 – 120 кілометрів. Цих ракет у росіян декілька тисяч", – додає Черник.

На жаль, росіянам вдалося поставити Х-101 на конвеєр. Є підтверджений факт, що в Україні була збита ракета виробництва другої половини 2022 року. Росія дійсно може виробляти 1 – 2 ракети на тиждень, але їй потрібно 10 щодня. Саме тому, запевняє військовий експерт, повторити такий самий потенціал, який був на початку війни, росіяни не зможуть. Їм потрібно щонайменше десятирічка без санкцій.

Але 1,5 – 2 тисячі ракет дев'яти класів і кілька тисяч С-300 ігнорувати не можна. Це ще доволі великий ракетний потенціал,

– наголошує він.

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Під час ракетної атаки росіян 17 листопада Повітряні сили ЗСУ збили над Київщиною дві крилаті ракети. Ймовірно, одна з них – крилата ракета типу Х-55 без бойової частини. Замість неї прилаштували блок, який був імітатором ядерної бойової частини. Її росіяни могли використовувати як хибну ціль для нашої системи ППО.

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що існує певний коефіцієнт по тій кількості цілей, що супроводжуються, котрі вже блокують саму систему ППО. До прикладу, якщо вона може супроводжувати й збивати 70 ракет, то 71, 72, 73 та інші пройдуть і досягнуть своїх цілей.

За словами Світана, в першій хвилі росіяни можуть відправляти так звані "пустишкі" – стару, навіть списану ракету. Відомо, що Х-55 близько 40 років. "До ядерної зброї ця ракета жодним чином не належить" – наголосив військовий експерт.