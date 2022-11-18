Цією ракетою російську окупанти вдарили по Україні 17 листопада. За даними видання, може бути декілька причин, чому Москва вдається до таких нелогічних дій.

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Росія випустила ракету з імітатором ядерної боєголовки

Окрім щонайменше 4 дронів-камікадзе, Повітряні сили ЗСУ збили над Київщиною 17 листопада дві крилаті ракети.

Виданню з власних джерел стало відомо, що одна з цих ракет – це крилата ракета типу Х-55 без бойової частини. Замість неї прикрутили блок, який був імітатором ядерної бойової частини. Тобто:

росіяни взяли ракету Х-55 із свого "ядерного арсеналу";

"відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку;

замість неї поставили пусту "болванку";

нею і вдарили по Україні.

Видання не виключає, що таких ракет виявиться щонайменше декілька.

Якою є ракета Х-55, яку використали вороги

Видання пояснює, що зазвичай росіяни атакували Україну ракетами Х-555, які є "неядерною" модифікацією ракети Х-55.

Тобто Х-555 перероблені під звичайну боєголовку з "класичною" вибухівкою. Натомість Х-55 є радянськими ракетами, які Росія першопочатково розробляла саме як носія ядерної зброї. Тобто під так звану "спецБЧ", як на радянському та російському військовому жаргоні називають ядерну боєголовку.

Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються. Саме тому, схоже, в ор**в так і вийшло: вийняти "спецБЧ" із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку – конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою",

– мовиться в повідомленні.

Тобто росіяни вже розбирають свої ракети з ядерними боєголовками, щоб атакувати Україну.

Навіщо Росія вдалась до таких дій

Військовий портал припускає, що російські загарбники вдались до такого вчинку через те, що:

отримали вказівку 17 листопада масовано застосувати по Україні крилаті ракети. Тому використали Х-55 з імітатором ядерної БЧ;

або ж навмисне взяли Х-55 із "пустим" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони.

Однак все це свідчить про те, що у росіян вичерпується запас крилатих ракет, тому вже беруть Х-55 з так званого "ядерного арсеналу".

Ба більше, журналістам стало відомо з власних джерел, що 15 листопада 2022 року наша ППО збила ракету Х-101, яку зробили в 3 кварталі 2022 року. Хоча зазвичай росіяни спочатку відстрілюються старіші ракети, а далі – новіші.

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Чим Росія атакувала Україну 17 листопада

Вранці 17 листопада в більшості областей України знову оголосили повітряну тривогу. Під час неї Москва атакувала Дніпро, Київ та область, Одещину, Львівщину, Миколаївщину, Вінниччину та Харківщину.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія атакувала критичну інфраструктуру держави різними видами зброї. Зокрема, ракетами С-300, реактивними системами залпового вогню, крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області, іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136, ймовірно летіли з Білорусі, ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що наша ППО збила 4 крилаті ракети в зоні відповідальності повітряного командування "Центр", а також 5 "шахідів", які атакували з Білорусі.

Окрім того, сили протиповітряної оборони збили 2 керовані авіаційні ракети Х-59 на Півдні, а також – 4 крилаті ракети та 5 "шахідів" були збиті на Київщині та дві ракети Х-59 – на Одещині.

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