Так, ми бачимо тенденції до зменшення ракетних обстрілів. Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Важливо Чи варто очікувати від Росії нового масованого ракетного удару: відповідь військового експерта

Окупанти взяли паузу, щоб назбирати ракет

За його словами, не враховуючи дрони та ЗРК С-300, якими російські загарбники обстрілюють Миколаїв та Запоріжжя, 10 жовтня вони випустили 83 крилаті ракети. А під час нової цинічної атаки 31 жовтня – близько 50 ракет.

Далі ж окупанти взяли паузу, щоб назбирати наступний залп ракет для ударів по мирних українських містах. Тож ракети у них ще є, але згідно з тенденціями – їх кількість не зростає.

Звичайно росіяни хотіли б наростити (кількість ракет – 24 канал). Вони мріють влаштувати тут Алеппо,

– зазначив експерт.

Однак російські загарбники не здатні це втілити в реальність. До того ж Збройні Сили просто не дадуть їм цього зробити. Ба більше, хоч і не повною мірою, але захист українського неба посилений системами протиповітряної оборони, які вже є в нашій державі і які ми ще отримуватимемо від партнерів.

Мусієнко пояснив, чи зможе Росія відновити ракетний потенціал: дивіться відео

Повністю відновити ракетний потенціал неможливо

Мусієнко наголосив, щоб відновити потенціал навіть, наприклад, тих близько 300 літаків, які Росія втратила в Україні, потрібні роки. Крім того, це за умови, якщо є стабільне фінансування, люди, технології та запчастини. У країни-агресорки ж неабиякі проблеми з цим.

Відповідно відновити той потенціал їм вже неможливо,

– пояснив експерт.

"Відтак, встановити домінування в українському небі в майбутньому вони не зможуть і їм ніхто не дасть (зробити це – 24 канал). Єдине, що на цьому шляху хотілося б ще більшої та швидшої допомоги від наших партнерів. Тоді якесь російське панування залишиться виключно ілюзіями", – підсумував Мусієнко.

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