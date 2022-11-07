Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет. Про це заявив представник української розвідки Вадим Скібіцький.

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Скільки "Іскандерів" лишилося у Росії

Наразі у Росії залишилося лише 120 ракет "Іскандер". За словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх збираються відправити повітрям до Криму та морем до каспійських портів.

Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті,

– зазначив представник розвідки.

Скібіцький додав, що Україна ще не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато більшій швидкості, ніж крилаті ракети чи безпілотники.

Нагадаємо, що на білоруському аеродромі поблизу України побільшало техніки та російських військових. Москва також перекидає на територію країни "Іскандери", які можуть нести ракети з ядерними боєголовками.

Скільки "Іскандерів" росіяни вже використали

Головний редактор Defence Express Олег Катков раніше розповів 24 каналу, що саме "Іскандери" окупанти використовували у першій атаці на Україну й вони припали на вже пусті аеродроми.

За його словами, загарбники пройшлися "Іскандерами" по місцях постійних дислокацій підрозділів. Водночас можна сказати, що, як мінімум, значна частина цих ворожих ракет "потрапила в молоко".

До речі, експерти неодноразово розповідали, що в Росії величезні запаси ракет Х-22, адже в СРСР виготовили близько 1 тисячі одиниць ракет Х-22, а потім Україна передала ще кілька сотень під час ядерного роззброєння. Як розповідав військовий експерт Іван Киричевський, Х-22 – досить проблемна ракета, яку потрібно заправляти високотоксичним паливом. За радянських часів її підвозили до бомбардувальника, потім приходив розрахунок у засобах захисту і тільки тоді починали її заправляти.

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