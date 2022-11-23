Як повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, російські військові обстріляли Куп'янськ. Відомо про влучання як по житловому будинку, так і по поліклініці.

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За словами Тимошенка, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Вони саме проходили повз місця влучання, коли сталися прильоти.

Ворог тероризує мирне населення

Він також виклав у мережу фото, на яких можна побачити наслідки ворожої атаки. Понищені багатоповерхівки та дерева. Повністю знищена покрівля однієї зі споруд, яка ще й загорілася від атаки. Крім того, на землі можна побачити воронки від снарядів, які влучили.

Наслідки атаки Куп'янська росіянами / Фото з телеграму Тимошенка

Окупанти атакували лікарню на Запоріжжі

Нагадаємо, що у ніч на 23 листопада російські військові обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, що на Запоріжжі. Відомо, що внаслідок цього загинуло немовля.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що величезними ракетами окупанти обстріляли маленьке пологове відділення.

Як зазначили рятувальники, ракетний удар припав на частину лікарні. Внаслідок цього зруйнований двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення.

Відомо, що на момент влучання у відділенні перебували сама породілля, новонароджене немовля, а також лікар. Дитина, на жаль, загинула. Її матір і лікаря вдалося врятувати з-під уламків. Згідно з попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає.

Невдовзі додатковою інформацією поділився заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він зазначив, що загарбники атакували пологове відділення ракетами типу С-300. Також, за його словами, хлопчик, чиє життя забрав ворог, народився усього 2 дні тому.

Він також попередньо підтвердив, що внаслідок атаки постраждали двоє людей. Це можуть бути лікарі. Відомо лиш, що один із них перебуває у лікарні у важкому стані.

Що стосується стану матері загиблого хлопчика, то Тимошенко нічого не зазначив. Лиш зауважив, що станом на 07:50 на місці трагедії продовжують свою роботу рятувальники. Вони все ще розбирають завали.

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