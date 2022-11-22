Олексій Данілов розповів, що Україна має точні дані про наявність у Росії тих чи інших видів озброєння. На жаль, ракет С-300 країна-терористка має ще "занадто багато".

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Секретар РНБО наголосив, що саме цими ракетами Росія наразі атакує Запоріжжя, Херсон, Харківщину.

Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мовиться про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли,

– заявив Данілов.

Важливо! Росія 15 листопада випустила по Україні 90 ракет. Ворог атакував енергосистему, підприємства, житло будинки. Без світла залишилися мільйони людей.

Росія випустила по Україні понад 4700 ракет

Володимир Зеленський під час звернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії 20 листопада заявив, що Росія вже випустила по Україні понад 4700 ракет. Загинули тисячі людей.

Окупанти атакують цивільну інфраструктуру й фактично стирають з лиця землі цілі населені пункти. Країну-терористку потрібно негайно зупинити.

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