Алексей Данилов рассказал, что у Украины есть точные данные о наличии в России тех или иных видов вооружения. К сожалению, ракет С-300 у страны-террориста еще "слишком много".

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Секретарь СНБО отметил, что именно этими ракетами Россия атакует Запорожье, Херсон, Харьковщину.

То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если говорится о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три – четыре раза они могут еще совершить такие обстрелы,

– заявил Данилов.

Важно! Россия 15 ноября выпустила по Украине 90 ракет. Враг атаковал энергосистему, предприятия, жилье дома. Без света остались миллионы людей.

Россия выпустила по Украине более 4700 ракет

Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии 20 ноября заявил, что Россия уже выпустила по Украине более 4700 ракет. Погибли тысячи человек.

Оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру и фактически стирают с лица земли целые населенные пункты. Страну-террориста нужно немедленно остановить.

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