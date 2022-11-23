Оккупанты не прекращают терроризировать мирное население Украины. На этот раз враг атаковал Вольнянск, что на Запорожье. Захватчики попали в родильное отделение и убили младенца. 24 канал рассказывает все, что известно о жутком ракетном ударе.

Читайте также Враг ударил по поликлинике и жилому дому в Купянске: погибли люди

Атаковали роддом посреди ночи

Как отметил глава ОВА Александр Старух, оккупанты ударили посреди ночи 23 ноября. Известно, что атака произошла в промежутке между 02:07 и 02:36: между объявлениям воздушной тревоги и отбоем предупреждения об угрозе с неба.

По словам высокопоставленного чиновника, огромными ракетами враг атаковал маленькое родильное отделение. К сожалению, в результате этого погиб младенец. Позже заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко добавил, что от рук россиян погиб мальчик, родившийся 2 дня назад.

"В чем был виноват этот маленький ангелочек? Ни в чем! Это просто невыразимое горе. Россия – страна-террорист, страна без души и сердца, не имеющая права на существование и которая обязательно будет отвечать за весь ужас, принесенный на нашу землю", – подчеркнул секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Редакция 24 канала выражает соболезнование родным погибшего малыша.

Последствия ракетного обстрела Вольнянска / Фото из телеграма Тимошенко

В ГСЧС позже заметили, что оккупанты разрушили два этажа родильного отделения. Согласно их данным, на момент атаки в медицинском учреждении находились роженица, младенец, а также врач. Добавим, что на месте попадания работали 67 спасателей. Также к процессу привлекли 14 единиц техники. По состоянию на 09:34 спасательная операция продолжается.

Как ГСЧС проводили спасательную операцию в Вольнянске: смотрите видео

Чем атаковали россияне

По данным Офиса генпрокурора, в 02:07 враг использовал ракеты типа С-300 для атаки Вольнянска. Одна из них попала в родильное отделение, унеся жизнь младенца. Известно, что ранена роженица, а также врач. На месте работают прокуроры, следователи, эксперты, занимающиеся сбором доказательств очередного военного преступления со стороны России.

Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления России / Фото Офиса генпрокурора

Реакция президента на атаку

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает воевать против гражданского населения и объектов. Он заметил, что страна-агрессор унесла жизни младенца, а также ранила его мать. Глава государства добавил, что под завалами все еще могут быть люди, поэтому их продолжают разбирать.

Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет только отвечать за все зло, которое принес в нашу страну,

– подчеркнул Зеленский.

На ракетные обстрелы родильного отделения отреагировал также глава ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул: "расплата для этих животных будет максимальной, за каждую украинскую жизнь будет ответственность".

В Министерстве здравоохранения тоже отреагировали на атаку по медицинскому заведению. В ведомстве выразили соболезнования близким и родным пострадавших. Также отметили, что этой ночью российские "ублюдки обстреляли" родильный корпус больницы в Запорожье.

Относительно атаки по роддому высказался министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что из-под завалов достали двух врачей. У врача-реаниматолога – 37% ожогов. Пострадавшие в результате ракетного удара получают необходимую медицинскую помощь.

Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто. Это не страна-террорист, это страна-убийца. Это не ответственность урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима сумасшедшего маньяка,

– подчеркнул он.

Где расположен Вольнянск

Вольнянск – город в области, расположенный северо-западе от самого Запорожья. Если посмотреть на карту deepstate, от оккупированной части Запорожской области его отделяет каких-то 45 километров. И именно поэтому враг смог с помощью модернизированных ракет типа С-300 нанести жуткий удар.



Вольнянск в менее чем 50 километрах от оккупированной части Запорожья / Скриншот deepstate

Где расположен Вольнянск: смотрите на карте

Какая ситуация в Запорожье сейчас

Начнем с того, что накануне из Энергодара россияне прогнали "мэра"-гауляйтера. На место Александра Волги оккупанты уже нашли нового человека. Убрали же его, скорее всего, из-за финансовых потоков, которые россияне стремятся контролировать.

Полковник запаса Роман Свитан объяснил чего ожидать от перебрасывания военной техники на Запорожское направление. По его словам, враг занимается построением второй линии обороны вдоль реки Айдар: от Старобельска до Счастья под Луганском.

Что касается свежего "хлопка", то его подвозили вечером 22 ноября в Токмак. Там раздавалось 6 мощных взрывов. Пока уточняется информация, насколько сильно это могло повлиять на врага.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что через город наблюдалось активное движение российской техники. Его 21 ноября пересекли более 400 единиц техники оккупантов.

Стоит внимания – оккупанты утром обстреляли многоэтажку на Харьковщине: смотрите видео