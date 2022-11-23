Оккупанты не прекращают терроризировать мирное население Украины. На этот раз враг атаковал Вольнянск, что на Запорожье. Захватчики попали в родильное отделение и убили младенца. 24 канал рассказывает все, что известно о жутком ракетном ударе.
Читайте также Враг ударил по поликлинике и жилому дому в Купянске: погибли люди
Атаковали роддом посреди ночи
Как отметил глава ОВА Александр Старух, оккупанты ударили посреди ночи 23 ноября. Известно, что атака произошла в промежутке между 02:07 и 02:36: между объявлениям воздушной тревоги и отбоем предупреждения об угрозе с неба.
По словам высокопоставленного чиновника, огромными ракетами враг атаковал маленькое родильное отделение. К сожалению, в результате этого погиб младенец. Позже заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко добавил, что от рук россиян погиб мальчик, родившийся 2 дня назад.
"В чем был виноват этот маленький ангелочек? Ни в чем! Это просто невыразимое горе. Россия – страна-террорист, страна без души и сердца, не имеющая права на существование и которая обязательно будет отвечать за весь ужас, принесенный на нашу землю", – подчеркнул секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Последствия ракетного обстрела Вольнянска / Фото из телеграма Тимошенко
В ГСЧС позже заметили, что оккупанты разрушили два этажа родильного отделения. Согласно их данным, на момент атаки в медицинском учреждении находились роженица, младенец, а также врач. Добавим, что на месте попадания работали 67 спасателей. Также к процессу привлекли 14 единиц техники. По состоянию на 09:34 спасательная операция продолжается.
Как ГСЧС проводили спасательную операцию в Вольнянске: смотрите видео
Чем атаковали россияне
По данным Офиса генпрокурора, в 02:07 враг использовал ракеты типа С-300 для атаки Вольнянска. Одна из них попала в родильное отделение, унеся жизнь младенца. Известно, что ранена роженица, а также врач. На месте работают прокуроры, следователи, эксперты, занимающиеся сбором доказательств очередного военного преступления со стороны России.
Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления России / Фото Офиса генпрокурора
Реакция президента на атаку
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает воевать против гражданского населения и объектов. Он заметил, что страна-агрессор унесла жизни младенца, а также ранила его мать. Глава государства добавил, что под завалами все еще могут быть люди, поэтому их продолжают разбирать.
Враг снова решил попытаться террором и убийствами добиться того, чего уже девятый месяц не может и не сможет добиться. А будет только отвечать за все зло, которое принес в нашу страну,
– подчеркнул Зеленский.
На ракетные обстрелы родильного отделения отреагировал также глава ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул: "расплата для этих животных будет максимальной, за каждую украинскую жизнь будет ответственность".
В Министерстве здравоохранения тоже отреагировали на атаку по медицинскому заведению. В ведомстве выразили соболезнования близким и родным пострадавших. Также отметили, что этой ночью российские "ублюдки обстреляли" родильный корпус больницы в Запорожье.
Относительно атаки по роддому высказался министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что из-под завалов достали двух врачей. У врача-реаниматолога – 37% ожогов. Пострадавшие в результате ракетного удара получают необходимую медицинскую помощь.
Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто. Это не страна-террорист, это страна-убийца. Это не ответственность урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима сумасшедшего маньяка,
– подчеркнул он.
Где расположен Вольнянск
Вольнянск – город в области, расположенный северо-западе от самого Запорожья. Если посмотреть на карту deepstate, от оккупированной части Запорожской области его отделяет каких-то 45 километров. И именно поэтому враг смог с помощью модернизированных ракет типа С-300 нанести жуткий удар.
Вольнянск в менее чем 50 километрах от оккупированной части Запорожья / Скриншот deepstate
Где расположен Вольнянск: смотрите на карте
Какая ситуация в Запорожье сейчас
- Начнем с того, что накануне из Энергодара россияне прогнали "мэра"-гауляйтера. На место Александра Волги оккупанты уже нашли нового человека. Убрали же его, скорее всего, из-за финансовых потоков, которые россияне стремятся контролировать.
- Полковник запаса Роман Свитан объяснил чего ожидать от перебрасывания военной техники на Запорожское направление. По его словам, враг занимается построением второй линии обороны вдоль реки Айдар: от Старобельска до Счастья под Луганском.
- Что касается свежего "хлопка", то его подвозили вечером 22 ноября в Токмак. Там раздавалось 6 мощных взрывов. Пока уточняется информация, насколько сильно это могло повлиять на врага.
- Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что через город наблюдалось активное движение российской техники. Его 21 ноября пересекли более 400 единиц техники оккупантов.
Стоит внимания – оккупанты утром обстреляли многоэтажку на Харьковщине: смотрите видео